Apple TV+ 9 | 99 dollari Euro? al mese | arrivo in oltre 100 paesi e le serie tv avranno

Fonte : blogo

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Poco, di qualità, dosato ma costoso.Secondo due diversi report rilasciati nelle ultime ore da Bloomberg e Financial Times per la sua "TV"punta, almeno inizialmente, a una formula che non si distacca troppo dalle sue origini: pochi prodotti e un costo (in proporzione) più alto dei suoi concorrenti. Sembra infatti che il costo diTv+ sarà di 9,99 $ al, che probabilmente saranno tradotti insenza alcun tasso di conversione, inal momento del lancio i prodotti originali presenti saranno pochi eun rilascio diverso rispetto a Netflix o Amazon.TV+ 9,99?) alin100e letvun rilascio settimanale pubblicato su TVBlog.it 21 agosto 2019 11:14.

SignorAldo : RT @paoloigna1: cogli la prima mela... . @AppleTV lancio a #novembre, prezzo 9,99 € al mese - finanza24 : Con Apple TV+ è sempre più ‘streaming war’: pronta a investire 6 mld per sfidare Netflix & Co. - pest_vamonos : Apple TV+: costi e feature del servizio di streaming video di Apple -