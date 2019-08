Apple Music è ora disponibile per i dispositivi Alexa

Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 : Apple Music si integra con tutti i dispositivi Amazon Alexa anche in Italia e guadagna la nuova playlist Shazam Discovery Top 50. L'articolo Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 proviene da TuttoAndroid.

Apple Music beta per Android aggiunge la Modalità scura - testi sincronizzati e altro da iOS 13 : Apple da poco aggiornato l'app beta di Apple Music per Android aggiungendo un paio di funzionalità prese da iOS 13 che permettono agli utenti del robottino verde di utilizzare la Modalità scura e i testi sincronizzati con la Musica in riproduzione. La versione 3.0.0 beta di Apple Music per Android aggiunge molte delle nuove funzionalità della versione per iOS 13, tra le quali l'interfaccia ridisegnata per la riproduzione Musicale. L'articolo ...

Lucio Battisti sarà disponibile online : “Il suo canto libero” nelle piattaforme streaming - da Spotify ad Apple Music : “Mi ritorni in mente, bella come sei”. Era il 1969 quando Lucio Battisti cantava queste parole scritte da Mogol. E se nel brano lui vede un amore “dissolversi nel vento”, a 50 anni dalla pubblicazione di questo singolo, l’amore degli ascoltatori per il cantautore di Poggio Bustone non si è affatto dissolto, anzi è più vivo che mai. Ora, finalmente, il suo repertorio sarà disponibile su Spotify e sulle altre ...

Lucio Battisti sarà disponibile online : “il suo canto libero” nelle piattaforme streaming - da Spotify ad Apple Music : “Mi ritorni in mente, bella come sei”. Era il 1969 quando Lucio Battisti cantava queste parole scritte da Mogol. E se nel brano lui vede un amore “dissolversi nel vento”, a 50 anni dalla pubblicazione di questo singolo, l’amore degli ascoltatori per il cantautore di Poggio Bustone non si è affatto dissolto, anzi è più vivo che mai. Ora, finalmente, il suo repertorio sarà disponibile su Spotify e sulle altre ...

Come ascoltare i brani di Apple Music sul web : Apple Music è ormai uno dei servizi di streaming Musicali più apprezzati ed utilizzati al mondo. Grazie alle applicazioni mobile per iOS e Android, iTunes per Windows e macOS e tutti le varie piattaforme connesse leggi di più...

Apple Music lancia il tour Up Next Live : si parte il 9 luglio a Milano con Bad Bunny : Apple ha annunciato Up Next Live, una serie di Live intimi che vedrà sul palco alcuni dei protagonisti emergenti del panorama Musicale, fra cui Bad Bunny, Daniel Caesar, Khalid, Ashley McBryde, King Princess, Lewis Capaldi e Jessie Reyez. Ogni artista si esibirà in una sola città e per una sola serata: si comincerà dall'Apple Store di Piazza Liberty a Milano, dove il 9 luglio si esibirà Bad Bunny, il talentuoso cantante portoricano che è esploso ...