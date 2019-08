Anticipazioni Un posto al Sole Trama Puntate 26-30 agosto 2019 | Marina Commette Un Grave

Un posto al sole Anticipazioni : SILVIA riunirà OTELLO e TERESA? : Con la ripresa di Un posto al sole (a cui assisteremo lunedì 26 agosto), tutti i personaggi che nella narrazione sono andati in vacanza torneranno in quel di Napoli, a cominciare da Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) che rientrerà dalla sua breve trasferta vacanziera. Avrà risolto il dilemma sentimentale con cui è partito? Ferie finite anche per Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), che subito saranno coinvolti in ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 26-30 agosto : la Giordano indaga per riabilitare Arturo : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. A partire dal 26 agosto prenderà il via la 24ª stagione che ruoterà innanzitutto intorno a Marina Giordano che, desiderosa di dimostrare una volta per tutte l'innocenza del padre, non esiterà a fare una mossa azzardata che potrebbe rivelarsi piuttosto pericolosa per lei. Intanto il noto settimanale 'TelePiù' ha rivelato che, nei prossimi episodi, la Giordano ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 26 al 30 agosto 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019: Marina incontra Aldo Leone per fare il punto della situazione giudiziaria di Arturo, ma la smania di stringere i tempi per ottenere la riabilitazione del padre la porta a compiere un passo azzardato. Le vacanze di Otello, Michele e Silvia sono agli sgoccioli, ma i giorni passati a stretto contatto saranno bastati a rinsaldare il rapporto tra Otello e ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 26 al 30 agosto : Vittorio continua ad essere in crisi : L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole torna in onda la prossima settimana, a partire da lunedì 26 agosto, come sempre alle ore 20:45 circa su Rai 3. Una gran bella notizia per tutti i fan della storica soap opera napoletana, la quale quest'anno è andata in pausa per due settimane, interrompendo così la programmazione in prima visione degli episodi inediti. Dal prossimo lunedì, però, ecco che gli abitanti di Palazzo Palladini ...

Anticipazioni Un posto al sole 26-30 agosto : Silvia preoccupata per Teresa e Otello : Il conto alla rovescia sta per giungere al termine, lunedì 26 agosto ripartirà Un posto al sole con le puntate della nuova stagione e, come da tradizione, gli episodi rispetteranno la time line reale facendo un salto temporale di due settimane che trasporterà i telespettatori direttamente al giorno successivo alla fine delle vacanze. Pur non mostrandola in schermo, si tornerà nuovamente a parlare di Teresina Diacono. Sua figlia Silvia cercherà ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 26 al 30 agosto : Renato diviso tra Nadia e Adele : Dopo la pausa estiva di due settimane, Un posto al sole tornerà in onda a partire da lunedì 26 agosto e le puntate della nuova stagione promettono di regalare agli spettatori sin da subito grandi emozioni. Nei prossimi episodi di Upas verrà dato ampio spazio al personaggio di Renato Poggi che, pur di sostenere Adele molto provata dal processo a carico del marito, inizierà a trascurare la sua compagna Nadia, innescando una serie di eventi a ...

Anticipazioni Un Posto Al Sole al 30 agosto : Renato sostiene Adele durante il processo : La programmazione di Un Posto al Sole è attualmente in pausa, come molte delle serie televisive in onda nei canali Rai e Mediaset. Per poter seguire la prossima puntata della soap partenopea, i telespettatori dovranno pazientare fino al 26 agosto, data che segnerà anche l'avvio della 24^ stagione. Ma cosa accadrà al ritorno degli abitanti di Palazzo Palladini in televisione? Le Anticipazioni degli episodi in onda dal 26 al 30 agosto confermano i ...

