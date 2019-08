Fonte : blogo

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Giornata davvero importante quella di ieri per il destino politico del nostro paese. In particolare ieri pomeriggio è andato in scena ilalsulla crisi di governo innescata dalla Lega di Matteo Salvini, con le comunicazioni del Presidente Giuseppe Conte e gli interventi dei vari esponenti politici. Il momento centrale -televisivamente parlando- è stato quello del pomeriggio con ladal, trasmessa da, Rete 4 e La7, per quel che riguarda le tv generaliste. Vediamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come si è diviso il pubblico davanti alla tv.: ilale ladichepubblicato su TVBlog.it 21 agosto 2019 10:57.

SerieTvserie : Analisi Auditel: il dibattito al Senato e la diretta di Rai1 che vince - tvblogit : Analisi Auditel: la serata di domenica 18 agosto 2019 - SerieTvserie : Analisi Auditel: la serata di domenica 18 agosto 2019 -