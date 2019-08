Amazzonia | record di incendi | 72mila nel 2019 | incremento dell’84% Ambientalisti | “Colpa

Amazzonia in fiamme - record d’incendi nella foresta pluviale : 83% in più del 2018 : L'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (INPE) ha comunicato che dall'inizio dell'anno ad oggi nella foresta Amazzonica sono stati registrati circa 73mila incendi, l'83 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno del 2018. Il dato diramato dall'ente brasiliano sottolinea il dramma vissuto dal "polmone verde" del pianeta, sottoposto a un processo di disboscamento senza precedenti.Continua a leggere

Incendio Amazzonia 2019 : record deforestazione dal 2013 - ecco i danni : Incendio Amazzonia 2019: record deforestazione dal 2013, ecco i danni L’Amazzonia sta bruciando: l’agenzia spaziale brasiliana ha contato 72mila incendi da gennaio. Solo nell’ultima settimana, ne sono divampati circa 9.500. Dal 2013, quando l’Inpe ha dato il via al monitoraggio, non si erano mai raggiunte cifre così elevate. Incendio Amazzonia: “stagione degli incendi” solo all’inizio Da gennaio 2019 ad agosto 2019 si è verificato un ...

Incendi Amazzonia - record di roghi in Brasile : San Paolo piomba al buio in pieno giorno e il fumo è visibile dallo spazio [GALLERY] : Qualche giorno fa, il cielo di San Paolo, in Brasile, si è letteralmente oscurato in pieno giorno. La città, insieme ad altre parti degli stati brasiliani di Mato Grosso e Paraná, è stata ricoperta dal fumo degli Incendi che stanno infuriando in Amazzonia. All’inizio del mese di agosto, Amazonas (il più grande stato brasiliano) ha dichiarato lo stato di emergenza per il crescente numero di Incendi boschivi. La stagione degli Incendi nella ...