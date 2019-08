Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Ladi286, ma è tanto umida”, a dirlo è Emilio De Lipsis, 74ennedeldiintervistato da Il Messaggero. A chi gli domanda come sia aprire la finestra e trovarsi di fronte ladi, il fortunato inquilino risponde:Viviamo qui da tanti anni, ci siamo abituati. Pensi che quando abbiamo ospiti, qualcuno si lamenta del rumore dell’acqua ... L’umidità a volte si sente, è molto forte ... Poi alcune pareti sono scrostate, diversi punti luce sulle scale non funzionano e non ci mandano l’elettricista. Pensi che proprio oggi ho dovuto cambiare una lampadina.De Lipsis, fino al 2015, pagava 207al mese poi il canone è leggermente aumentato (arrivvando, appunto, a 286) ma ci tiene a chiarire:La cifra non l’ho decisa io. E nemmeno mia moglie. ...

HuffPostItalia : Affittuario del Comune di Roma: 'Avere casa davanti Fontana di Trevi? Pago 286 euro, ma c'è tanta umidità' - giorgiogaias : RT @HuffPostItalia: Affittuario del Comune di Roma: 'Avere casa davanti Fontana di Trevi? Pago 286 euro, ma c'è tanta umidità' https://t.co… - Albarien : RT @HuffPostItalia: Affittuario del Comune di Roma: 'Avere casa davanti Fontana di Trevi? Pago 286 euro, ma c'è tanta umidità' https://t.co… -