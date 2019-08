Affitti | stangata sugli universitari A Milano 570 euro per una stanza

Fonte : lastampa

(Di giovedì 22 agosto 2019) Rincari record a Bologna e Firenze. Nonostante l’aumento dei costi le richieste sono sempre in aumento. A Torino i prezzi lievitano del 4 %, mentre a Roma i canoni salgono del 5%. Bari unica città con le tariffe in ribasso

