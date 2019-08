Addormentato sul materassino | “Avevo freddo | non capisco perché non mi abbiano trovato

Il ragazzo che si era Addormentato sul materassino a Scilla : "Avevo freddo - non capisco perché non mi abbiano trovato prima" : “Non capisco perché non mi hanno trovato prima, stavo per morire di freddo”. Luigi Vazzana ha 28 anni e pochi giorni fa è stato protagonista di una brutta disavventura: si è addormentato - o, come dice lui, ha perso conoscenza - mentre era sul materassino a Scilla. Sono bastati alcuni minuti, 20 per la precisione, perché le onde lo portassero in un altro posto - nelle acque antistanti l’abitato di ...

Addormentato sul materassino - si sveglia a Messina : ora ci sono dubbi sulla storia : Luigi Vazzana sarebbe stato salvato a poche centinaia di metri dalla costa calabrese. La tesi di carabinieri, testimoni e gestori di stabilimenti balneari della zona sembrerebbe smentire la notizia del giovane di 28 anni che si è addormentando sul materassino nel mare di Scilla. Il giovane di sarebbe svegliato solo a notte fonda in mezzo al mare a Messina. Una storia che ha provocato battute e critiche. Ora nascono le perplessità sulla ...

"Il 28enne Addormentato sul materassino è stato ritrovato in Calabria - non in Sicilia" : La storia del ragazzo addormentato sul materassino e arrivato dalla Calabria fino in Sicilia potrebbe non essersi svolta come è stata raccontata. Secondo quanto riportato dal Corriere, esiste un’altra versione della vicenda, sostenuta da carabinieri e gestori dei lidi: il 28enne Luigi Vazzana si è allontanato solo qualche centinaio di metri dalla costa, non a diverse miglia come dichiarato dalla Capitaneria di Porto di Reggio ...

Addormentato sul materassino. “Si era nascosto dietro uno scoglio - non era in Sicilia” : Ha catalizzato l’attenzione di tutti i media la vicenda di Luigi Vazzana: da Scilla, sulla costiera calabrese dello Stretto di Messina, sarebbe arrivato quasi in Sicilia, a bordo del suo materassino: 9 ore al largo, a notte fonda, per poi essere salvato dagli uomini della Guardia Costiera. Oggi però emergono nuovi dettagli sulla storia. Il rischio di bufala pare infatti assai concreto, stando a quanto riporta il Corriere della Sera. Pare infatti ...