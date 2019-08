Acacias 38 | spoiler al 31 agosto | Moises sarà finalmente al sicuro

Una vita - spoiler del 21 agosto : la Dicenta ritorna ad Acacias in cerca del nipote : Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Una vita, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda mercoledì 21 agosto a partire dalle 13,40 su canale 5. Intrighi e colpi di scena caratterizzeranno anche il nuovo episodio in cui, dopo aver ritrovato il figlio Moises, Blanca e Diego saranno al settimo cielo. La giovane Dicenta inoltre, deciderà di passare in ospedale per ringraziare Carmen, ma troverà il letto vuoto. Sarà Samuel a ...

Una vita - spoiler Spagna : Mauro torna a calle Acacias - annuncia la morte di Teresa : Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera spagnola 'Una vita': le puntate spagnole rivelano che ci sarà il ritorno di personaggi storici come Mauro, protagonista della seconda stagione che ha vissuto una storia importante con Teresa. Per la presenza di Mauro, bisognerà attendere del tempo ma il San Ermeterio tornerà nella quinta stagione e ci vorrà un anno prima di assistere all'arrivo dell'ex commissario nelle reti ...

Una vita - spoiler al 10agosto : Diego vuole trovare il padre - Lucia arriva ad Acacias : Nuovo appuntamento con le anticipazioni relative alle puntate di Una vita che andranno in onda dal 5 al 10 agosto prossimi su canale 5, ricordando che la prossima settimana gli episodi andranno in onda a partire dalle 13,40 e sino alle 14,40 prendendo il posto di Beautiful che, come sappiamo, si prenderà una meritata pausa estiva. Un regalo per i tantissimi fan della tele novela ambientata ad Acacias, che vedranno nel corso dei prossimi episodi, ...

Una Vita spoiler : Ursula accoltella all'addome Carmen e fugge da Acacias 38 : Torna lo spazio dedicato ad Una Vita, lo sceneggiato iberico ormai da tanti anni in onda sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate, che i telespettatori di Canale 5 assisteranno nelle prossime settimane, Ursula Dicenta ridurrà in gravi condizioni la serva Carmen, nel tentativo di fermare la sua fuga da Acacias 38 con Moises. Una Vita: Carmen aiuta Diego Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle nuove puntate in onda nelle prossime settimane di ...