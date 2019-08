A Roma i funerali  di Diabolik | tra cori e saluti romani foto|video

Diabolik - funerali al Divino Amore : tensione e saluti Romani - malore per la moglie di Piscitelli : Poco dopo le 14 il feretro di Fabrizio Piscitelli, alias ?Diabolik? è arrivato al santuario del Divino Amore. Ad accoglierlo tifosi e ultras della Lazio. Il piazzale don Umberto...

Diabolik - Roma sud militarizzata per i funerali di Piscitelli. Applausi e saluti Romani all’arrivo della bara nera. Insulti ai giornalisti : Un intero quadrante a sud di Roma militarizzato per i funerali di Fabrizio Piscitelli. La salma di ‘Diabolik‘, così com’era conosciuto il capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca, arriva in una bara completamente nera al Santuario del Divino Amore, dove il questore della Capitale, Carmine Esposito, ha disposto le esequie in “forma privata”, al massimo 100 ...

Napoli - saluti Romani ai funerali dell’ex governatore della Regione Campania Antonio Rastrelli : Appena il feretro di Antonio Rastrelli, ex governatore della Regione Campania morto il 15 agosto, è comparso sul sagrato della chiesa, qualcuno ha dato gli “attenti” e per tre volte ha urlato “camerata Rastrelli!” mentre gli altri hanno risposto “presente”. Intorno, braccia alzate, come vuole il saluto fascista. Si sono conclusi così i funerali dello storico militante del Movimento sociale italiano e poi di ...

