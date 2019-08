A Roma i funerali di Diabolik | sulla bara la scritta Irriducibili

Napoli - saluti Romani a funerali dell'ex governatore campano Rastrelli : Napoli, saluti romani a funerali dell'ex governatore campano Rastrelli L'arrivo della bara sul sagrato è stato accolto per tre volte dall'urlo "camerata Rastrelli! Presente" e dal saluto fascista. Il vicesindaco Panini: "Gesto deplorevole". Lo storico esponente della destra napoletana è scomparso a Ferragosto ...

Omicidio Diabolik - ultras in subbuglio in tutta Italia per il no ai funerali. Rischio disordini per il derby di Roma il 1 settembre : Il mondo ultras è in subbuglio e la tenuta dell’ordine pubblico minaccia le prime due giornate del campionato di Serie A di calcio. Con i rischi maggiori concentrati in occasione del derby Lazio-Roma, in programma allo stadio Olimpico domenica 1 settembre, alle ore 18. È la conseguenza del braccio di ferro fra la Questura di Roma e la famiglia di Fabrizio Piscitelli, il 53enne conosciuto con il nome di battaglia “Diabolik“, ...

Omicidio Diabolik - i familiari non si presentano : rinviati i funerali. Resta attivo il piano sicurezza della questura di Roma : Sono stati rinviati i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma con un colpo di pistola alla nuca. Le esequie erano state fissate dalla questura “per motivi di sicurezza” alle 6 di questa mattina al cimitero Flaminio di Roma. Come annunciato, nessuno dei familiari si è presentato all’obitorio del policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma, in polemica con il questore ...

Diabolik - Tar conferma veto Questura Roma : “Funerali privati”. La famiglia : “Li disertiamo”. Ultras da tutta Europa - timori per il derby : Il provvedimento della Questura di Roma resta in vigore. La famiglia mostra il suo disappunto e annuncia che non sarà presente al funerale, chiedendo “a tutti quelli che volevano bene a Fabrizio” di non partecipare”. Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta della famiglia di Fabrizio Piscitelli, di ottenere i funerali del proprio congiunto non in forma privata, dopo il divieto della Questura per motivi di ordine pubblico. ...

Omicidio Diabolik - il questore di Roma ordina funerali privati : “Motivi di sicurezza”. La protesta della famiglia : “Ricorso al Tar” : Il funerale di Fabrizio Piscitelli dovrà essere celebrato in forma strettamente privata. Lo ha deciso il questore di Roma per ragioni di sicurezza: Diabolik, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato mercoledì pomeriggio in via Lemonia, era un “esponente di rilievo” della tifoseria e “fondatore” del gruppo degli Irriducibili. Quindi, per il questore Carmine Esposito, “il rito funebre celebrato in forma ...