A 50 anni nuova vita da startupper per insegnare educational marketing

Paola Turci - l’incidente in auto 26 anni fa : “Poi una nuova vita” : La cantante ha condiviso un messaggio su Twitter nel 26esimo anniversario dell’incidente autostradale avvenuto sulla...

In Nuova Zelanda sono stati scoperti i resti di un pinguino gigante vissuto 60 milioni di anni fa : Alto quanto un uomo adulto e pesante 80 chilogrammi, nuotava negli oceani circa 60 milioni di anni fa: era un pinguino gigante, chiamato Crossvallia waiparensis, prosperato subito dopo la scomparsa dei dinosauri. Il suo fossile, scoperto in Nuova Zelanda, è descritto sulla rivista ‘Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology’ da Paul Scofield e Vanesa De Pietri, curatori del neozelandese Canterbury Museum.Secondo ...

In Nuova Zelanda trovato il fossile di un pappagallo gigante vissuto 19 milioni di anni fa : Alcuni scienziati, tramite la rivista Biology Letters, hanno fatto sapere delle scoperte raggiunte sul pappagallo gigante, trovato in un giacimento fossile del primo Miocene a Sydney nel 2008, ma studiato solo adesso. Si pensa che l'animale sia vissuto in Nuova Zelanda nell'era preistorica, circa 19 milioni di anni fa, e dagli studi compiuti in questi anni, pare che questa specie fosse alta mediamente un metro e che pesasse circa sette chili. ...

La nuova battaglia nella Chiesa ruota attorno a Giovanni Paolo II : Francesco Boezi L'istituto Giovanni Paolo II è stato rifondato, ma pochi giorni fa sono arrivate due lettere di licenziamento. Poi c'è la modifica dei piani di studi. Tutte le perplessità di conservatori, tradizionalisti e studenti Alcuni fronti, nella Chiesa cattolica, si aprono in piena estate, quando il resto del mondo sembra fermo. Tutto ruota attorno all'istituto Giovanni Paolo II: quell'ente si è occupato, sin dal 1982, dello ...

Torino-Lione - le previsioni dei No Tav : “Fase nuova - ma da 30 anni dicono che partiranno i cantieri. Prima devono fare opere complesse” : “L’ok di Conte sbloccherà i bandi di gara, ma i cantieri non ripartiranno così presto. L’opera non la vedremo mai”. Le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con cui martedì sera ha sancito il via libera alla Torino-Lione, non sembrano preoccupare più di tanto gli attivisti No Tav. La comunità della Val Susa che da oltre 20 anni si batte contro la realizzazione della linea ferroviaria super veloce si è ...

Pensione anticipata - nuova nota Inps : uscita quota 100 da 62 anni con recupero contributi : Arriva il via libera dell'Inps al riscatto dei contributi a carico dell'impresa per il recupero degli anni senza lavoro al fine di favorire l'uscita dei lavoratori con la Pensione anticipata (compresa la quota 100) e la Pensione di vecchiaia. A spiegare la misura è lo stesso Istituto previdenziale con la nota numero 105 del 2019: nella circolare è stato pubblicato anche il modello di domanda che necessita, naturalmente, dell'assenso del ...

Pensioni : la Cgil avanza nuova proposta : uscita a partire dai 66 anni : uscita anticipata a partire dai 66 anni di età anagrafica unitamente ai 42 anni di anzianità contributiva: è questa la proposta lanciata dalla Cgil a tutela delle giovani generazioni, che vedono nero il loro futuro previdenziale. Stando alla nuova richiesta da parte del sindacato, si prevede anche un trattamento Pensionistico non inferiore ai 1000 euro mensili. nuova proposta dalla Cgil Secondo quanto riferisce Tiscali News, infatti, la Cgil si ...

L’addio di May dopo 21 anni sui banchi del governo - da “nuova Thatcher” a crisi Brexit : Era stata eletta per unire un Partito conservatore spaccato e per traghettare il Regno Unito alla Brexi, ma dopo tre anni Theresa May ha lasciato definitivamente Downing Street e la guida dei Tory con un bilancio ampiamente in rosso. La 62enne ex ministro dell'Interno, seconda donna a guidare il governo britannico dopo Margaret Thatcher, non e' mai riuscita a creare un 'feeling' con il Paese a parte rari momenti come lo sgraziato balletto sulle ...

Tanti auguri a…Daniele De Rossi - l’ex capitano della Roma compie 36 anni : nuova avventura con il Boca : Nato il 24 luglio 1983, Daniele De Rossi compie oggi 36 anni. Una vita in giallorosso dalle giovanili a 16 anni fino a questa estate. In diciotto anni con la Roma ha disputato 614 partite realizzando 63 gol. Per lui anche 117 gettoni in Nazionale, 21 reti e il Mondiale del 2006 vinto. Miglior giovane italiano nel 2006, miglior calciatore italiano nel 2009. Un centrocampista completo: forte fisicamente, forte tecnicamente, buona visione di ...

Con la pistola per strada! Caso Marco Vannini - nuova accusa per Antonio Ciontoli : Nuovi guai per Antonio Ciontoli. L’uomo, ritenuto da due gradi di giudizio responsabile della morte di Marco Vannini ora è anche indagato per minaccia aggravata. Il sottoufficiale della Marina, arruolato nei servizi segreti, che si è attribuito la responsabilità della morte del giovane cerveterano, è stato convocato dai magistrati e sentito ieri nella caserma dei carabinieri di via Sangallo, a Civitavecchia.\\ Il padre della fidanzata di ...

Chi è Lisa Agnelli - la nuova fidanzata di Fabio Testi che ha 47 anni in meno di lui : Fabio Testi è di nuovo innamorato. La fortunata è Lisa Agnelli, artista veronese che ha ben 47 anni in meno di lui. Divo degli anni Settanta e playboy, Fabio Testi oggi ha 77 anni, ma non ha peso un briciolo del suo fascino. Così tanto da riuscire a sedurre anche ragazze molto più giovani. L’ultima fiamma è Lisa Agnelli, violinista che vive in provincia di Verona e ha 30 anni, ossia ben 47 in meno dell’attore.\\ La coppia è stata paparazzata da ...

Forza Nuova - scontri per casa popolare a eritrei : 4 anni al leader Castellino : Nel settembre 2017 si erano opposti allo sgombero di una casa popolare occupata abusivamente e che doveva essere destinata a una famiglia eritrea che ne aveva diritto. Avevano scatenando scompiglio, provocando anche atti violenti. Per questo motivo sono stati condannati quattro militanti di Forza Nuova. Tra loro anche il leader del movimento di estrema destra, Giuliano Castellino: per lui la seconda sezione penale di Roma ha emesso una pena di ...