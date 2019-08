50 MLD ANTI-RECESSIONE Il piano della Germania svela il nuovo suicido dell' Italia

Antitrust - sanzioni 1 - 27 MLD in 18 mesi : 12.12 Da gennaio 2018 a giugno 2019 dall'Antitrust "sono state comminate sanzioni per un ammontare superiore a 1 miliardo e 277 milioni di euro, di cui oltre 1 miliardo e 192 milioni in sede di enforcement Antitrust e oltre 85 milioni in materia di tutela del consumatore". Lo ha detto il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,Roberto Rustichelli,nella sua prima relazione annuale per la tutela della concorrenza. Sono ...