10 lezioni sul sesso per cui ringraziamo Samantha di Sex and The City

Il piano Ursula : il patto Renzi-Grillo-Berlusconi che potrebbe evitare le elezioni : Trattative febbrili nel giorno in cui a Palazzo Madama i capigruppo scopriranno le carte davanti alla presidente del Senato...

'Bomba' sulle elezioni europee Il ricorso che ridisegna i seggi : elezioni europee del 26 maggio, colpo di scena in arrivo? Nelle scorse settimane è stato infatti impugnato davanti al Tar del Lazio il verbale di proclamazione degli eletti, limitatamente ai...

Battaglia sulla data delle elezioni : Le date più probabili per il voto: il 20 o il 27 ottobre. Come si arriva a questo scenario? La nuova mossa della Lega è la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe...

Scontro sulla sfiducia - partono le manovre del partito anti-elezioni : Salvini vorrebbe accelerare al massimo, i grillini frenano. Hanno aperto canali coi renziani. In campo anche Gianni Letta

Crisi di governo - ora è scontro sulla data delle elezioni. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

Consultazioni Mattarella : governo tecnico o elezioni anticipate. I tempi utili : Consultazioni Mattarella: governo tecnico o elezioni anticipate. I tempi utili Consultazioni Mattarella – Il ritorno alle urne chiesto a gran voce da Salvini avrà dei tempi probabilmente più lunghi del previsto. E al momento appare difficile che si realizzi la voce che ieri si è andata diffondendo all’interno del Carroccio: ovvero la possibilità del voto anticipato il 13 ottobre o il 20 ottobre. Consultazioni Mattarella, tempi ...

Elezioni anticipate il 13 ottobre? Nella Lega si ragiona già sulla data : Crisi di governo imminente? Nella Lega più fonti parlamentari e di governo confermano ad Affaritaliani.it che dopo quanto è accaduto oggi in aula al Senato Matteo Salvini sarebbe pronto a staccare la spina e far cadere il governo Conte. Il voto contrario sulla Tav Torino-Lione da...

American Crime Story 3 sull’affaire Clinton-Lewinsky nel 2020 - polemiche per possibili influenze sulle elezioni Usa : La notizia è che American Crime Story 3 arriverà su FX il 27 settembre 2020, ma le reazioni all'annuncio del network non sono state esattamente quelle che ci si sarebbe attesi. Impeachment: American Crime Story rievocherà gli eventi del Sexgate, lo scandalo causato dalla relazione fra Bill Clinton e Monica Lewinsky durante il secondo mandato del presidente democratico, e in tanti sui social si sono detti preoccupati per il suo possibile impatto ...

Tav - oggi il voto sull'Alta Velocità. Salvini : «Elezioni? Si saprà prima di settembre» : oggi, in Senato, andrà in scena la dimostrazione plastica dell'incompatibilità e incomunicabilità tra 5Stelle e Lega. Nella stessa Aula entrerà Matteo Salvini per dire...

Missione spaziale Apollo 11 - la Bolaffi celebra il 50° anniversario dello sbarco sulla luna con i cosmogrammi e il collezionismo [GALLERY] : Mancano poche ore e poi potremo celebrare il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna. In tutto il mondo sono tantissime le iniziative per festeggiare il ricordo di quella storica impresa e in Italia, precisamente a Torino, c’è un modo molto particolare: il collezionismo spaziale. Lorenzo Dellavalle, presidente di Bolaffi, ha raccontato di come, da storici esperti di francobolli, siano riusciti prima a scoprire l’esistenza ...

Sbarco sulla luna - tutte le collezioni fashion ispirate all'evento : Quando la luna bussò, la moda sulla luna ci era già andata. Anche se forse non tutti ne hanno memoria, a sbarcare era stato il pret-à-porter femminile con i grandi nomi dei sarti di allora che già in tempi non sospetti avevano dedicato le loro collezioni allo spazio. Quello sconosciuto. Ma già aspirazionale. Tra i nomi basta citare lo stilista francese Andrè Courrèges - che guarda caso aveva studiato da ...

Risultati elezioni Grecia 2019 : candidati eletti e chi ha vinto : Risultati elezioni Grecia 2019: candidati eletti e chi ha vinto Finisce l’era di Alexis Tsipras. La sinistra incarnata dal partito Syriza ha perso con un discreto margine (quasi dieci punti percentuali) contro la forza di centrodestra, Nuova Democrazia, di Mitsotakis. Sarà lui il nuovo presidente ellenico, che succede proprio a Tsipras, uno dei principali protagonisti della sinistra europea dell’ultimo lustro. Dalla crisi del ...

Elezioni Grecia 2019 - risultati/ Vince la destra di Mitsotakis - fine dell'era Tsipras : risultati Elezioni Grecia 2019: Tsipras, 31%, riconosce sconfitta, ha vinto Mitsotakis col centrodestra, 39%,. Le parole del premier uscente.