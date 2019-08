Zingaretti resiste al pressing di Renzi | che suscita qualche sospetto

Fonte : agi

(Di martedì 20 agosto 2019) Acque agitate, in casa Pd, a meno di 24 ore dal discorso del premier Conte in Senato che darà il via ufficiale alla crisi di governo. L'esito della riunione dello stato maggiore pentastellato di domenica, nella villa di Beppe Grillo di marina di Bibbona, che sembra aver definitivamente chiuso la porta a ogni ipotesi di appeasement con Matteo Salvini e dato un sostanziale via libera a un accordo coi Dem, aumenta le fibrillazioni in seno al Nazareno, in vista di una decisione finale sul da farsi che non potrà non essere messa nero su bianco alla direzione del 21. Per quella data, si saprà già cosa Giuseppe Conte avrà detto nell'emiciclo di Palazzo Madama, e verosimilmente il Pd dovrà mettere a punto una posizione unitaria da sottoporre al Capo dello Stato, in sede di consultazione al Quirinale. Dal quartier generale del Nazareno ...

