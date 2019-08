Zanzare | come scelgono chi pungere? Il sangue | il colore dei vestiti | la birra…

Come liberarsi dalle Zanzare? 10 consigli “anti-puntura” : “Anche in Italia alcune specie di zanzara possono trasmettere malattie. La tua collaborazione è fondamentale per ridurne la proliferazione nell’ambiente in cui vivi e per prevenirne le punture”. A ricordarlo è il ministero della Salute, che in un opuscolo pubblicato online mette in guardia contro gli ‘alleati’ di questi fastidiosi insetti, suggerendo una serie di rimedi ad hoc, tra cui anche i pesci rossi: 1) ...

Zanzare - lo studio che rivela come decidono chi pungere : l'elemento che ti condanna : Tutto quello che avreste voluto sapere delle Zanzare ma non avete mai osato chiedere. Tipo: pungono chi ha il sangue dolce? Un mito romantico che "esiste da sempre ed è difficile dire come sia nato". La verità è che le femmine di zanzara "cercano nel nostro sangue alcune proteine essenziali per la p

Non solo Zanzare - come riconoscere le punture di insetto più comuni : Estate. Relax, divertimento, spensieratezza, sole, mare (o montagna). E zanzare. E pappataci. E tafani. Che cercando di rovinarci la festa pungendoci come se non ci fosse un domani. Funziona così. Ed è il lato b di una medaglia bella luccicante. Che ci dobbiamo fare? Niente, anche perché non abbiamo molto potere. Possiamo provare a difenderci, per quando possibile, ma non sempre i rimedi sono efficaci e ci becchiamo punture varie. A proposito di ...

PestAway Mini Pocket : opinioni sull’antiZanzare portatile - come funziona - prezzo - dove trovare in farmacia e online : PestAway Mini Pocket è il nuovo anti-zanzare portatile che si presenta nel mercato come un sistema innovativo per affrontare la dura lotta contro insetti e roditori. Questi animali, soprattutto le tanto temute zanzare, si concentrano specialmente nella stagione estiva quando l’afa e il caldo ricreano l’habitat ideale di queste piccole speci, la cui presenza risulta però indesiderata all’uomo. Le persone ricorrono a svariati rimedi pur di porre ...

Zanzare - chi preferiscono pungere e perché - ma soprattutto come evitare di essere morsi : Le Zanzare hanno già iniziato a farci grattare gambe, braccia, schiena, ovunque riescano a raggiungerci. Ma perché alcune persone vengono morse più di altre? Vediamo insieme chi sono le 'vittime' preferite delle Zanzare e perché e capiamo come evitare questi insetti con metodi alternativi e naturali.Continua a leggere