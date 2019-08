Vittorio Grigolo | Mia moglie pensava fossi gay | ma non lo sono

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Luana Rosato, tenore ed ex coach di Amici, ha voluto fare chiarezza su alcune voci riguardanti la sua omosessualità: "Se un uomo mi bacia in bocca non ciproblemi, ma diciamo che non vado oltre" È stato coach dell’edizione 2018-2019 di Amici durante la qualesi è fatto conoscere anche per l’estrema simpatia e non solo per le ben note doti canore che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Schietto e sincero, il tenore toscano aveva già risposto ai rumors riguardanti una sua presunta omosessualità e, proprio durante la partecipazione al talent show targato Maria De Filippi,ci aveva tenuto a rigettare qualunque illazione sul suo conto. "Segay? Molti nel mio ambienteconvinti che sia gay – aveva detto lo scorso aprile, dimostrandosi per nulla infastidito dalle voci riguardanti le sue preferenze sessuali - . E persino ...

