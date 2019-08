Virgin Galactic | ecco lo Spaceport America FOTO

Turismo spaziale : Virgin Galactic diventerà la prima compagnia quotata in borsa : Virgin Galactic vola verso l’orbita di Wall Street. La società di Richard Branson diventerà la prima compagnia di Turismo spaziale quotata in borsa, grazie alla fusione con l’azienda Social Capital Hedosophia per un valore di un miliardo e mezzo di dollari. L’operazione, prevista per la seconda metà del 2019, rende così il mercato dei voli suborbitali una frontiera sempre più vicina. Con la fusione – spiega Global Science – Social ...

