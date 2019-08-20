romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 20:30: VIABILITÀ 20 AGOSTO 2019 ORE 20:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-08-2019 -
Dalla Rete Google NewsTitoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti - Affaritaliani.it
Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti Affaritaliani.it
Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. SU VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA OSTIA ANTICA TRATTO CHIUSO TRA VIA CARLO MAVIGLIA E VIA PERNIER PER INCIDENTE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. SULL’A1 FIRENZE-Roma SEGNALIAMO LA RIAPERTURA DELLL’ENTRATA PRECEDENTEMENTE CHIUSA A ORTE PER VEICOLO IN FIAMME SULLA VIA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. SULL’A1 FIRENZE-Roma SEGNALIAMO LA RIAPERTURA DELLL’ENTRATA PRECEDENTEMENTE CHIUSA A ORTE PER VEICOLO IN FIAMME SULLA VIA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO MENTRE PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. SPOSTANDOCI SULL’A1 FIRENZE-Roma SEGNALIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO MENTRE PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. SPOSTANDOCI SULL’A1 FIRENZE-Roma SEGNALIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. SULL’A1 FIRENZE-Roma ENTRATA CHIUSA A ORTE PER VEICOLO IN FIAMME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A NETTUNO SU VIA ACCIARELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. SULL’A1 FIRENZE-Roma ENTRATA CHIUSA A ORTE PER VEICOLO IN FIAMME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A NETTUNO SU VIA ACCIARELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTROSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULL’A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, LA STRADA E’ STATA RIAPERTA ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA, LO RIRCORDIAMO IN PRECEDENZA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCENDIO, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; SI CONTINUA A VIAGGIARE SU CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA ANCORA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. GROSSI DISAGI PER CHI ‘ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA ANCORA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE ALTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE ALTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. PASSIAMO AL RACCORDO DOVE PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. PASSIAMO AL RACCORDO DOVE PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. QUALCHE PROBLEMA SUL ...