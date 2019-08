Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, LA STRADA E’ STATA RIAPERTA ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA, LO RIRCORDIAMO IN PRECEDENZA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCENDIO, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; SI CONTINUA A VIAGGIARE SU CARREGGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA ANCORA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. GROSSI DISAGI PER CHI ‘ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA ANCORA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE ALTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE ALTRE ...

