Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE ALTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 20 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. QUALCHE PROBLEMA SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 20:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DALLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO CHIUSA PER UN INCENDIO TRA IL KM 21 E IL KM 9 E 680 CI TROVIAMO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO SULL’A24 Roma-TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TORNIMPARTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DALLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO CHIUSA PER FUMO A SEGUITO DI UN INCENDIO TRA IL KM 21 E IL KM 9 CI TROVIAMO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO SULL’A24 Roma-TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TORNIMPARTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E LAURENTINA SULL’A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULL’A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TORNIMPARTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 19 AGOSTO 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULL’A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TORNIMPARTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA ...