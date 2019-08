Vela – Ready Steady Tokyo | Tita-Banti mantengono la prima posizione nel test event

Vela – Primo giorno di regate al test event olimpico Ready Steady Tokyo : ottimo inizio di Tita-Banti e Camboni : Ready Steady Tokyo : Primo giorno di regate del test event o olimpico a Enoshima. Bene i Nacra 17 italiani: Tita-Banti sono primi e Bissaro-Frascari quinti. Buon inizio anche per Mattia Camboni , terzo Sono iniziate ieri in Giappone, nella futura sede olimpica per la Vela di Enoshima, le regate del test event Ready Steady Tokyo . Il programma si è svolto regolarmente, con tutte le classi in acqua seppur con condizioni di vento sostenuto e onda ...

Vela – Tutto pronto a Enoshima per il Test Event Olimpico ‘Ready Steady Tokyo’ : Al via il Test Event Olimpico Ready Steady Tokyo in programma a Enoshima dal 15 al 22 agosto Si avvicina il Test Event Olimpico Ready Steady Tokyo in programma a Enoshima dal 15 al 22 agosto. Il Test Event è di fatto la prova generale delle Olimpiadi vere e proprie e avviene un anno prima dei Giochi Olimpici nella location che le ospiterà, infatti la Vela non sarà l’unico sport di Ready Steady Tokyo, ma quasi tutte le gare degli sport dei ...