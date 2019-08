Valentina si sveglia dal coma dopo 8 giorni | ma il marito non ce l' ha fatta

Si sveglia dal coma - Valentina non sa ancora che il marito è morto nello schianto : Si è svegliata dopo otto giorni di coma Valentina Michelli, la 33enne di Partinico, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in via Partinico a Terrasini, comune italiano di 12mila abitanti della città metropolitana di Palermo, in Sicilia. nello scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un’auto è morto il marito, Francesco Capodilupo, 38enne di Bergamo. L’uomo era stato ricoverato in gravissime condizioni ...