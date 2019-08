Usa | siamo in piena fase di ‘atterraggio morbido’ Ma può finire molto male

Migranti - Open Arms : "Non possiamo entrare in porto a LampedUsa" : "Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo". Con un tweet l'Ong catalana Proactiva Open Arms ha fatto sapere che la sua nave con 147 Migranti a bordo è arrivata all'alba davanti a Lampedusa, in acque territoriali italiane con autorizzazione "da parte delle autorità". #UPDATE#OpenArms in punto fonda in acque italiane con autorizazione da parte delle autorità. Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo ...

Lorenzo Insigne dagli Usa : “Siamo un grande gruppo e vogliamo fare del nostro meglio” : Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, in conferenza stampa parla dell’esperienza negli USA e degli obiettivi del Napoli. Di seguito l’intervista riportata dal sito ufficiale della SSC Napoli: “Questa tournèe in Usa è una esperienza importante per noi”. Lorenzo Insigne, al fianco di Carlo Ancelotti, introduce la sfida di domani (oggi, ndr) contro il Barcellona. “Nella prima gara di mercoledì abbiamo fatto bene ...

Durante l’esibizione l’orchestra si interrompe e dice al pubblico : “ScUsate - ma non siamo stati pagati - lo spettacolo finisce qua” : Era in scena “‘La Traviata’ a Bordighera e c’era un pubblico di 200 spettatori. Alla fine del secondo e penultimo atto il direttore d’orchestra, con un gesto ha chiesto a tutti i musicisti di interrompersi e ha detto così rivolgendosi al pubblico: “Scusate ma l’accordo non è stato rispettato e non siamo stati pagati. Lo spettacolo finisce qui”. Il pubblico non credeva alle proprie orecchie ed è immediatamente intervenuta ...

Carabiniere ucciso. Parla la madre di Elder - l’americano accUsato dell’omicidio : «Siamo distrutti» : Leah Lynn Elder ha 51 anni, fa la consulente nel campo dei trasporti, ed è la mamma del giovane americano accusato di omicidio. «Saremo a Roma domani o mercoledì»

Tav - Salvini : con M5S non siamo in sintonia.?Sabato manifestazione di protesta in Val di SUsa : «Sulla Tav non ho capito perché i 5 stelle un giorno dicono una cosa, un giorno un'altra. Io non sto al governo per fare regali ai francesi». Lo ha...

Beautiful : ci siamo - LIAM e HOPE scoprono la verità sulla figlia! [anticipazioni Usa] : Come già riportatovi, le puntate americane di Beautiful delle prossime settimane vedranno la storyline sullo scambio di culle raggiungere uno step fondamentale: LIAM e HOPE scopriranno che Beth è viva e che è Phoebe, la figlia adottiva di Steffy. Ma andiamo con ordine, integrando quanto già era noto con nuovi dettagli… Beautiful, anticipazioni americane: FLO confessa la verità a LIAM e WYATT LIAM, appreso che Thomas Forrester e Flo Fulton ...

Mondiali nuoto - solidarietà per Horton dai colleghi : non è salito sul podio con Sun - accUsato di doping. “Siamo al suo fianco” : Molti colleghi di tutto il mondo si sono schierati a sostegno del gesto di protesta di Mack Horton , dopo che l’australiano si è rifiutato di salire sul podio al fianco di Sun Yang, l’avversario cinese accusato di doping, ai Mondiali di nuoto in Corea del Sud. “Siamo uniti al suo fianco, se la Fina non ci difende dobbiamo farlo da soli”, ha detto l’americana Lilly King, come riporta la Gazzetta dello Sport. Reazione un ...

"ScUsate - ma non siamo stati pagati" - orchestra interrompe lo spettacolo e se ne va : Alla fine del secondo e penultimo atto de ‘La Traviata’ in scena a Bordighera, il direttore d’orchestra ha fatto alzare i...

RagUsa - il papà del ragazzino travolto dal Suv al funerale : “Lasciamo Vittoria - non possiamo più vivere qui” : “Io e mia moglie non possiamo più vivere qui, lasciamo Vittoria. Chiediamo solo giustizia per nostro figlio”. A parlare, durante il funerale, è Alessandro D’Antonio, il papà di Alessio, il ragazzino di 11 anni travolto nella città Ragusana da un Suv insieme al cugino Simone, di 12 anni. Alla guida dell’auto c’era Rosario Greco, 37 anni, risultato positivo ai test di alcol e droga e arrestato per omicidio stradale. I ...

Non parte per gli Usa - caso Koscielny all’Arsenal : “Siamo delusi” : Scoppia un caso Koscielny all’Arsenal: il difensore non parte per la tournée americana, forse perché attratto da un ritorno in Francia.“powered by Goal”Potrebbe essere giunta ad un passo dal capolinea la lunga avventura di Laurent Koscielny all’Arsenal. Approdato nel club dei Gunners nell’estate del 2010, a 33 anni il difensore sembra aver deciso di chiudere la sua parentesi inglese per far magari ritorno in Francia.Negli ultimi giorni si è ...

Siamo in stato di necessità! La Alex forza il blocco e punta verso il porto di LampedUsa : La nave dei volontari di Mediterranea Saving Humans sfida il Viminale. L'organizzazione ha fatto sapere che forzerà il blocco: "'Di fronte a intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo, nave Alex ha dichiarato lo 'stato di necessità' e sta dirigendo verso il porto di Lampedusa unico possibile porto sicuro di sbarco". La nave era ferma in acque internazionali, in attesa dell'ok allo sbarco, dopo aver fatto sapere che non avrebbe ...

Alex : ong - "siamo a un'ora da LampedUsa" : "Siamo a un'ora di navigazione da #Lampedusa, abbiamo proposto varie soluzioni per portare i naufraghi a #Malta ricevendo sempre la stessa risposta: NO". Così su Twitter l'ong Mediterranea comunica che la Alex si dirige verso l'isola. "È inaccettabile essere accomunati ai trafficanti di esseri umani. Un'accusa infamante che respingiamo al mittente. Il senatore Salvini che lo ha fatto stamani pubblicamente ne dovrà rispondere nelle opportune ...

Clima - scontro mondiale al G20 di Osaka : gli Usa si sfilano contro Europa e Cina - “siamo già i primi per riduzione di emissioni - -14% in 12 anni” : I capi di Stato e di governo del G20, a conclusione del vertice di Osaka, in Giappone, hanno concordato una dichiarazione finale, dopo uno scontro sulla questione del Clima che ha visto opposti i membri dell’Unione europea, sostenuti dalla Cina, e gli Stati Uniti. Il testo mantiene un impegno a contrastare il cambiamento Climatico simile ai precedenti presi a Buenos Aires e Amburgo. In base al compromesso raggiunto, 19 paesi su venti hanno ...