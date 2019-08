US Open 2019 | qualificazioni femminili | Jasmine Paolini al secondo turno | subito fuori

US Open 2019 : tutti gli italiani presenti nel main draw e chi dovrà passare dalle qualificazioni. Jannik Sinner sogna il pass : Saranno 24 gli italiani e le italiane presenti nei tabelloni principali e in quelli delle qualificazioni degli US Open 2019, l’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nel main draw del singolare maschile i nostri portacolori al via saranno sei: in ordine di classifica dell’entry list Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, in quello del singolare femminile solo Camila Giorgi. Molto ...

Favoriti US Open 2019 : tutti i pronostici : La stagione attuale del tennis mondiale regolarizzato dai circuiti ATP (per gli uomini) e WTA (per le donne) si avvia verso la sua fase finale, con il termine della stagione estiva nell’emisfero Nord e l’inizio dei tornei indoor che chiuderanno, insieme al Master definitivo delle ATP finals, un 2019 nel quale si è tornata ad imporre a livello mondiale la vecchia guardia. I trionfi di Novak Djokovic all’Australian Open e a ...

US Open 2019 - il tabellone femminile delle qualificazioni e le avversarie delle azzurre. Paolini ci prova : Oggi lunedì 19 agosto incominciano le qualificazioni degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che va in scena a New York (USA). Quattro italiane sono impegnate nei turni preliminari per cercare un posto nel main-draw del prestigioso torneo statunitense, come sempre è necessario vincere tre incontri per poter essere protagonisti nel tabellone principale della manifestazione. Diamo uno sguardo al tabellone delle nostri portacolori ...

US Open 2019 - il tabellone maschile delle qualificazioni e gli avversari degli azzurri. Jannik Sinner incrocia Viola : Oggi lunedì 19 agosto incominciano le qualificazioni degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che va in scena a New York (USA). Tanti italiani sono impegnati nei turni preliminari per cercare un posto nel main-draw del prestigioso torneo statunitense, come sempre è necessario vincere tre incontri per poter essere protagonisti nel tabellone principale della manifestazione. Diamo uno sguardo al tabellone dei nostri portacolori ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : Open Arms - 27 minori sbarcati - 18 agosto 2019 - : ULTIME NOTIZIE Oggi, ultim'ora. Sono sbarcati i 27 minori non accompagnati a bordo della Open Armas: tutti i dettagli, 18 agosto 2019,

NBA – Svelato il calendario 2019-20 : quanto spettacolo nell’Opening night e a Natale - le imperdibili date della nuova stagione : E’ tutto pronto per la nuova stagione di NBA: Svelato oggi il calendario 2019-20 Dopo il Mondiale di basket 2019 gli appassionati della palla a spicchi non si annoieranno: il 22 ottobre inizia infatti il nuovo campionato di NBA! Una stagione apertissima senza una vera favorita, dopo il titolo conquistato dai Raptors, grazie ai tanti colpi di mercato estivi che hanno dato molto equilibrio tra le squadre. L’NBA ha Svelato oggi il ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : Rafael Nadal dà forfait per preservarsi in vista degli US Open : La notizia era nell’aria e la conferma è arrivata: lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal non sarà al via del Masters 1000 di Cincinnati. Il maiorchino, dopo la vittoria nella Roger Cup (35° 1000 vinto in carriera), ha deciso di non prendere parte al torneo dell’Ohio per preservarsi in vista degli US Open (26 agosto-8 settembre) e non andare a sollecitare eccessivamente il proprio fisico. Una decisione che lo accomuna a Bianca ...

Badminton - Hyderabad Open 2019 : un titolo a testa per India - Singapore - Indonesia - Corea del Sud e Malesia : Si è concluso l’Hyderabad Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 100, con un montepremi di 75000 dollari americani: ad Hyderabad, in India, fanno festa cinque Nazionali. Un titolo a testa per India, Singapore, Indonesia, Corea del Sud e Malesia. Di seguito i risultati delle finali dell’Hyderabad Open di Badminton: Finale singolare maschile Sourabh Verma (India, 7) b. Loh Kean Yew (Singapore) 21-13, 14-21, ...

Golf - Open d’Italia 2019 : Paul Casey si aggiunge a Francesco Molinari e Justin Rose - spettacolo da non perdere all’Olgiata Golf Club : Dopo la conferma di Francesco Molinari e di Justin Rose nelle scorse settimane, si arricchisce ulteriormente il campo partenti dell’Open d’Italia 2019, appuntamento dello European Tour e tappa delle Rolex Series in programma dal 10 al 13 ottobre 2019 presso l’Olgiata Golf Club di Roma. L’inglese Paul Casey, n.19 del ranking mondiale, si aggiungerà ai compagni di squadra nell’ultima vittoria del Team Europe alla Ryder Cup ...

Badminton - Thailand Open 2019 : due titoli alla Cina - uno a testa per Giappone - Cina Taipei ed India : Si è concluso il Thailand Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 500, con un montepremi di 350000 dollari americani: a Bangkok fanno festa quattro Nazionali. Due titoli alla Cina gli altri equamente divisi tra Giappone, Cina Taipei ed India. Due finali perse per la Cina, una per Giappone, Hong Kong e Thailandia. Di seguito i risultati delle finali del Thailand Open di Badminton: Finale singolare maschile Chou Tien Chen (Cina ...

Golf - British Open femminile 2019 : Hinako Shibuno trionfa a vent’anni - sorpresa clamorosa a Milton Keynes : All’ultimo Major del circuito femminile in stagione arriva la sorpresa che nessuno si aspettava: la giapponese Hinako Shibuno, vent’anni, che non aveva mai partecipato ad alcuna competizione fuori dal suo Paese ed è al suo primo anno sul JLPGA Tour (che, come suggerisce la J, riguarda la terra del Sol Levante), vince il Women’s British Open a Milton Keynes. Per la nipponica è decisivo il giro finale, in -4, e in particolare lo ...

Golf - British Open femminile 2019 : Hinako Shibuno sorpassa Ashleigh Buhai nel terzo giro - Sung Hyun Park in agguato : Archiviata anche la terza giornata del British Open 2019, ultimo dei cinque Major della stagione Golfistica al femminile in corso di svolgimento sul percorso del Woburn Golf Club di Milton Keynes, Inghilterra. Mancano soltanto 18 buche alla conclusione del torneo e tutto è ancora in equilibrio per il successo finale. La sudafricana Ashleigh Buhai (-12), protagonista delle prime due giornate, ha rallentato il ritmo incappando in tre bogey nelle ...

Golf - British Open femminile 2019 : la sudafricana Ashleigh Buhai sorprende le favorite e chiude al comando il primo giro : Diverse sorprese nella prima giornata del British Open 2019, ultimo dei cinque Major in programma nella stagione Golfistica al femminile cominciato sul percorso del Woburn Golf Club di Milton Keynes, Inghilterra. Dopo le diciotto buche inaugurali la sudafricana Ashleigh Buhai (-7) è risultata la migliore grazie agli otto birdie realizzati a fronte di un solo bogey. La giocatrice nativa di Johannesburg ha raccolto in carriera tre successi sullo ...

US Open 2019 - gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione. Anche Jannik Sinner a caccia del main draw : Sono dodici i tennisti italiani presenti nel tabellone delle qualificazioni degli US Open 2019. Uno di questi, Stefano Travaglia, è quasi certo di entrare nel main draw dell’ultimo Slam dell’anno. Infatti il tennista di Ascoli Piceno è testa di serie numero uno nelle qualificazioni, ma con ogni probabilità arriverà qualche rinuncia da parte di alcuni giocatori che gli stanno sopra in classifica. Più complicata la situazione di ...