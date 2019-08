Una Vita Anticipazioni 21 agosto 2019 | Blanca | Diego e Samuel fanno impazzire Ursula

Una Vita - Riera fa una romantica proposta a Carmen - ma poi muore : Anticipazione Una Vita: Riera e Carmen innamorati, Blanca e Diego contro Samuel Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5, assisteremo a un momento romantico tra Riera e Carmen. Purtroppo la situazione per la domestica diventa drammatica, quando il suo amato perde la Vita. Il tutto accade dopo che Ursula viene rinchiusa […] L'articolo Una Vita, Riera fa una romantica proposta a Carmen, ma poi muore proviene da Gossip e Tv.

La vita in diretta - Lisa Marzoli confessa : “Ho fatto Una follia” : Lisa Marzoli de La vita in diretta racconta: “Mi sono ritrovata con decine di cani!” Ha rilasciato una breve intervista per la rubrica “Vip e Animali” del settimanale NuovoTv Lisa Marzoli, giornalista del TG2 e conduttrice de La vita in diretta Estate con Beppe Convertini. Nell’intervista in questione, come il titolo della rubrica lascia intendere, ha parlato del suo rapporto con Greise e Teppa, due cagne che ha ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Diego ha nuovi dubbi su Samuel. Ecco cosa scoprirà... : Samuel ha in mente un nuovo crudele piano contro Blanca e Diego, ma L'Alday Senior nutre dei sospetti. Riuscirà a sventare il nuovo attacco del fratello?

Una Vita spoiler al 24/8 : Ursula minaccia di farla finita con un coltello a casa di Rosina : La soap opera iberica Una vita è giunta a metà della quinta stagione in Spagna. Tuttavia, in Italia la serie televisiva è quasi al termine del terzo capitolo. Le ultime puntate di fine agosto rivelano grandi colpi di scena. Il pubblico di Canale 5 assisterà molto presto all'epilogo del capitolo sui coniugi Alday ed il piccolo Moises. Anche questa settimana si preannuncia ricca di peripezie. Il neonato di Blanca è stato da poco sottratto alle ...

Una Vita - Elia Galera svela su Silvia : “Non vi lascerà indifferenti” : Elia Galera fa una rivelazione importante su Silvia Reyes di Una Vita Entrata a Una Vita da alcuni mesi ormai, Silvia Reyes, ha conquistato subito il pubblico di Canale5. La sua storia ricca di misteri e di avventura ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori che, puntata dopo puntata, hanno imparato a conoscere il personaggio interpretato dall’attrice Elia Galera, scoprendo il suo passato e vedendola cambiare per amore. Il ...

Conosce Una donna in chat e la invita a casa - ma è un rapinatore armato di coltello : Dopo aver minacciato la vittima, il rapinatore ha rubato anche l’auto del padre e si è dato alla fuga

Una Vita spoiler al 31 agosto : Ursula rinchiusa in sanatorio - Samuel vuole uccidere Moises : Sono sempre più entusiasmanti le trame della soap opera di origini iberiche Una Vita. Negli episodi che i telespettatori italiani potranno vedere la prossima settimana, ci sarà finalmente la resa dei conti per Ursula Dicenta. La darklady verrà internata in una clinica psichiatrica grazie a Samuel Alday per volere dell’arcigno padre Koval, giunto in Spagna proprio per far pagare alla figlia tutte le malefatte commesse. Il minore degli Alday dopo ...

Una Vita - anticipazioni : Blanca e Diego ritrovano Moises : Diego, Moises, Blanca e Leonor - Una Vita Fine delle ricerche del piccolo Moises nelle puntate di Una Vita in onda questa settimana: grazie all’aiuto di Samuel (Juan Gareda), Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben De Eguia) riusciranno a rintracciare il nascondiglio del neonato e potranno riabbracciarlo; in seguito Samuel, Diego e Blanca studieranno un piano per fare impazzire Ursula (Montse Alcoverro), la rapitrice del bimbo, e non ...

Una Vita Anticipazioni 20 agosto 2019 : Arturo vuole cacciare Silvia : Arturo nega di avere problemi alla vista e cerca di allontanare Silvia da lui. Per questo chiede a Esteban di portarla in Groenlandia con lui.

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 26 al 31 agosto 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 26 a sabato 31 agosto 2019: Arturo racconta ai vicini che sta diventando cieco; Silvia nel frattempo svela a Felipe che ha trovato un medico in grado di curare Arturo. Flora cerca di consolare Peña, ancora rinchiuso in prigione, ma l’uomo è ormai convinto del fatto che verrà condannato a morte; la Barbosa non si arrende e chiede a Felipe di difendere Peña. Ursula si trova ...

Addio Ida Colucci - Una Vita per l’informazione Rai : È morta dopo una lunga malattia l'ex direttrice del Tg2 Ida Colucci. "E' stata una giornalista appassionata che ha saputo dare alla Rai con generosita' e competenza la propria professionalita' in tutte le sue esperienze lavorative", affermano il presidente della Rai Marcello Foa e l'ad Fabrizio Salini. Ai familiari della Colucci anche l'abbraccio dell'ad di Rai Com, Monica Maggioni, del direttore di Rai2, Carlo Freccero, della sua redazione, ...

Una Vita - trame spagnole : Ramon e Antonito sospettano che Carmen sia incinta : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato iberico in onda dal 22 giugno 2015 in Italia. Nelle puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto in Spagna Marcia scomparirà nel nulla mentre Antonito e Ramon Palacios noteranno che Carmen ha dei repentini sbalzi d'umore tanto da credere che sia incinta. Una Vita: Genoveva si avvicina a Marcia Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in programma dal 19 al 23 agosto in ...

Morta Ida Colucci - Una Vita per la Rai : l'ex direttrice del Tg2 aveva 58 anni : Ha legato la sua carriera alla Rai, Ida Colucci, scomparsa oggi a pochi giorni dal 59/esimo compleanno. I colleghi la ricordano per la sua ironia, la dedizione al lavoro, ma anche per la...

Manila Nazzaro/ 'Voglio farmi Una nuova vita con il mio nuovo amore' : Manila Nazzaro, dall'addio a Mezzogiorno in Famiglia al nuovo fidanzato: l'ex modella rivela di vivere un nuovo amore, ma non svela...