Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 14 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione a Francesco Vitale in studio oggi giornata chiave per la crisi di governo alle 14:30 la conferenza dei capigruppo poi alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato Di Maio oggi la lega dovrà rispondere delle proprie colpe Salvini governo contro di me che senso ha Renzi non chiediamo poltrone Insomma dopo l’intervento del premier comincerà il dibattito si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni con te potrebbe giocare d’anticipo annunciare direttamente la sua intenzione di dimettersi resta Tuttavia un’incognita seconda non c’era le sue dimissioni già in aula o si limiterà a recarsi al Quirinale subito dopo immediato sarebbe la via delle consultazioni già mercoledì poco probabile invece che il premier chieda un voto di fiducia Laura in questo caso Infatti il darebbe in là a Salvini per una conferma ...

