Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Palermo, 20 ago. (AdnKronos) –dai poliziotti del Commissariato di Mazara del Vallo () ilche nei giorni scorsi è statoad una, ente al quale il bambino era stato affidato sulla base di un provvedimento del Tribunale dei Minori di Genova. Intorno alle ore 11.30, R.G., educatrice presso la– ente che da diverso tempo ospita minori con alle spalle problematiche familiari – è arrivata in Via Arturo Toscani, presso i magazzini ex Igea, alla guida di un pulmino con a bordo alcuni minori affidati all’ente e di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, per una gita. L’educatrice non ha avuto il tempo di far scendere i bambini dal mezzo che ladi uno di loro “è salita repentinamente sul pulmino tentando di impadronirsi delle chiavi del veicolo, provando a estrarle dal quadro, ...

trapani24h : Trapani: rintracciato minore sottratto con violenza dalla madre a comunità alloggio -