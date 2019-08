Traghetto contro yacht alle Eolie - 5 feriti. «La nave non ha rispettato la precedenza»

Eolie - scontro tra Traghetto con 350 passeggeri a bordo e uno yacht : 5 feriti - uno è grave : Incidente al largo delle isole Eolie, in Sicilia, dove un traghetto con a bordo 350 turisti si è scontrato per cause in via di accertamento contro uno yacht, provocando il ferimento di 5 persone, di cui una in gravi condizioni è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Messina. Indagini in corso.Continua a leggere