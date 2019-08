Traffico Roma del 20-08-2019 ore 17 | 00

Fonte : romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2019) CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTà: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL GRA, POSSIBILI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO; TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE. AL PORTUENSE CHIUSA Via Francesco Crispigni fra Via Gaetano Rappini e Via Alessandro Brisse PER LAVORI URGENTI IN SEGUITO AD UNA copiosa perdita d’acqua sulla carreggiata. PER QUANTO RIGUARDA ILTRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTERà INTERROTTA SINO AL 25 AGOSTO, PER ...

