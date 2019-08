Traffico Roma del 20-08-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE, GIORNATE ANCORA TRANQUILLE SENZA SEGNALAZIONI DI RILIEVO AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA. DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTIVI DEI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO VIALE SOMALIA, ATTENZIONE ...

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 00 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 00 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08 : 30 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: DA OGGI 20 AGOSTO AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDE LO STOP ALLA ...

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , BREVI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DALLA TIBURTINA FINO ALLA TANGENZIALE EST.. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA ...

Traffico Roma del 19-08-2019 ore 20 : 00 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...

Traffico Roma del 19-08-2019 ore 19 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...

Traffico Roma del 19-08-2019 ore 19 : 00 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...

Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...

Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE RomaNE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’ RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI ...

Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE RomaNE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’ RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI ...

Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17 : 00 : CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E VIA LAURENTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITÀ DEL PIAZZALE PINO PASCALI. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E GRA. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. SERVIZIO METRO A, LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI TRA SAN ...

Traffico Roma del 19-08-2019 ore 16 : 30 : CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E VIA LAURENTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITÀ DEL PIAZZALE PINO PASCALI. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E GRA. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. SERVIZIO METRO A, LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI TRA SAN ...