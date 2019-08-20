romadailynews : Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09:30: SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomblog : Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08:30 - #Traffico #20-08-2019 #08:30 -
Dalla Rete Google NewsRoma-Fiumicino, autostrada chiusa e poi riaperta per un incidente: traffico in tilt - Il Messaggero
Roma-Fiumicino, autostrada chiusa e poi riaperta per un incidente: traffico in tilt Il Messaggero
Caos sulla Roma-Fiumicino. Nonostante dopo l'incidente sia stata riaperta l'autostrada A91 Roma-Fiumicino, le ripercussioni sul traffico sono state ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 00 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 00 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08 : 30 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: DA OGGI 20 AGOSTO AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDE LO STOP ALLA ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , BREVI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DALLA TIBURTINA FINO ALLA TANGENZIALE EST.. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 20 : 00 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 19 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 19 : 00 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE RomaNE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’ RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE RomaNE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’ RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17 : 00 : CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E VIA LAURENTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITÀ DEL PIAZZALE PINO PASCALI. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E GRA. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. SERVIZIO METRO A, LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI TRA SAN ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 16 : 30 : CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E VIA LAURENTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITÀ DEL PIAZZALE PINO PASCALI. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E GRA. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. SERVIZIO METRO A, LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI TRA SAN ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 15 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER INCIDENTE SEGNALATO IN ZONA TOR VERGATA SU VIALE OXFORD. RESTA CHIUSA PER LAVORI NEL QUARTIERE TUSCOLANO VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LOCALE LINEA BUS 16. SERVIZIO METRO A, LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. RESTA CHIUSA PER LAVORI NEL QUARTIERE TUSCOLANO VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LOCALE LINEA BUS 16. CHIUSA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. SERVIZIO ...