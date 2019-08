Torres | innesto importante a centrocampo | arriva Santarelli

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Un altroe di esperienza per ladi mister Mariotti. Da qualche giorno si era unito ai rossoblù, e da oggi sarà a disposizione del tecnico, il centrocampista romano classe ’95, Flavio. Mediano dai piedi buoni, ambidestro, piglio da combattente,ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Aprilia per poi passare alla Lupa Roma, squadra con cui, nel 2014, ha conquistato la serie C. Con i giallorossi ha militato nelle due stagioni successive tra i Professionisti con 20 presenze fino al 2016. Dopo la parentesi nell’Anzio in serie D con 26 presenze e 4 gol,è tornare a vestire, da capitano, la maglia della Lupa Roma nel 2017 (26 presenze e 2 gol). Lo scorso anno è stato perno della mediana dell’Atletico Fiumicino, in serie D, dove ha maturato 29 presenze e un gol. Allaritroverà un suo ex compagno, ...