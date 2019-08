Tiro a volo | Coppa del Mondo Lahti 2019 | Martina Di Bartolomei è seconda dopo il primo

VIDEO Tiro a volo - la furia di Albano Pera : “Vergogna - ci hanno rubato una carta olimpica! Alipov antisportivo!”. Ecco cosa è successo… : Il piattello della discordia: nella finale del trap maschile di ieri nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo di Lahti in Finlandia, un piattello fatto ripetere al russo Alipov ha fatto montare la polemica in casa Italia, ed alla fine De Filippis non è riuscito a centrare la carta olimpica, suPerato proprio dal russo che, al contrario, ha staccato il biglietto per Tokyo. Albano Pera spiega al sito federale: “Questo è il piattello che ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Perilli-Berti - il Mixed Team di trap è di San Marino! Bronzo all’Italia con Stanco e Pellielo : A Lahti si fa la storia del Tiro a volo. Il duo formato di San Marino formato da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti infatti si aggiudica la gara di Mixed Team del trap, nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 salendo per la prima volta sul gradino più alto del podio in questa specialità. I rappresentanti della Repubblica del Monte Titano si sono dimostrati bravissimi, nel gold medal match in programma sulle pedane finlandesi, nel ...

Tiro a volo Coppa del Mondo Lahti 2019 : Stanco-Pellielo in finale per il bronzo nel Mixed Team di trap : L’Italia del Tiro a volo si giocherà un posto sul podio nel bronze medal match del Mixed Team di trap, che si terrà a Lahti – dove è in corso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di shotgun – fra poco meno di un’ora, dalle 16.08 per la precisione. Il merito è della coppia formata da Silvana Stanco e Giovanni Pellielo che al termine di una prova di qualifica non semplice è riuscita a procurarsi questa chance ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : De Filippis - il terzo posto non basta per Tokyo 2020. Pellielo quinto - vince Alipov : Il pass per Tokyo 2020, purtroppo, non arriva neanche in questa occasione per i colori italiani. Nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo a Lahti l’Italia del trap maschile va vicino all’obiettivo qualificazione olimpica, ma anche questa volta si ferma a un passo dalla “missione compiuta”. Nella finale svoltasi sulle pedane finlandesi a nulla serve il terzo posto di Mauro De Filippis che sbriciolando ...

18.15 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 18.14 Rompe Alipov e vince. 18.13 Sbaglia Azevedo. 18.12 Rompe anche Alipov. 18.11 Rompe Azevedo. 18.00 Situazione dopo 50 piattelli: AZEVEDO Joao POR 43 ALIPOV Alexey RUS 43 18.08 Entrambi i tiratori sbagliano l'ultimo piattello. Si va allo shoot-off. 18.05 Errore di Alipov. 18.00 Situazione dopo 45 piattelli: AZEVEDO Joao POR 39 ALIPOV Alexey RUS 40 18.02 Sbaglia Azevedo. 18.00 Situazione dopo 40 piattelli: AZEVEDO Joao POR 35 ALIPOV Alexey RUS 35 DE Filippis Mauro ITA 34

18.00 Situazione dopo 50 piattelli: AZEVEDO Joao POR 43 ALIPOV Alexey RUS 43 18.08 Entrambi i tiratori sbagliano l'ultimo piattello. Si va allo shoot-off. 18.05 Errore di Alipov. 18.00 Situazione dopo 45 piattelli: AZEVEDO Joao POR 39 ALIPOV Alexey RUS 40 18.02 Sbaglia Azevedo. 18.00 Situazione dopo 40 piattelli: AZEVEDO Joao POR 35 ALIPOV Alexey RUS 35 DE Filippis Mauro ITA 34

17.45 Situazione dopo 25 piattelli: LOEW Andreas GER 19 AZEVEDO Joao POR 22 Ilnam Yavuz TUR 16 ELIMINATO PELLIELO Giovanni ITA 18 ALIPOV Alexey RUS 22 DE FILIPPIS Mauro ITA 22 17.44 Errori di Ilnam e Alipov 17.44 Sbaglia Loew. 17.43 Si riprende. 17.40 Da qualche minuto si sta cercando di risolvere il problema. 17.38 Problemi con una macchina spara piattelli quando deve sparare

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti : Pellielo e De Filippis non sbagliano nelle qualifiche. Si giocheranno il pass olimpico in finale : Arrivano buone notizie da Lahti. Sulle pedane di Tiro finlandesi infatti, dove è in corso di svolgimento la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, l’Italia del trap maschile piazza in finale ben due portacolori. Gli azzurri nella gara delle 17.10 si giocheranno il podio, ma soprattutto la possibilità di ottenere la qualificazione a Tokyo 2020, visto che vi sono in palio due pass per la kermesse a Cinque Cerchi ...

La cronaca delle ultime due serie eliminatorie – La cronaca della terza serie – La cronaca delle prime due serie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale del trap maschile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Lahti: in Finlandia Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis hanno arpionato un posto tra i primi sei ed ora andranno a giocarsi il

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nel trap femminile Fiammetta Rossi è sesta. Pass olimpici per Australia e Finlandia : Si è conclusa la prima finale della quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Lahti, in Finlandia, oggi si è conclusa la prova del trap femminile, con l’Italia che registra il sesto posto (l’ultimo nell’atto conclusivo) di Fiammetta Rossi. Le due carte olimpiche in palio sono state assegnate all’Australia, che completa così il contingente per Tokyo 2020, ed alla Finlandia. Dominio assoluto ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nelle qualifiche del trap maschile Giovanni Pellielo è quinto dopo tre serie : Continua ad essere Giovanni Pellielo il migliore dell’Italia del trap maschile nella quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Lahti, in Finlandia, oggi si è disputata la terza serie delle eliminatorie, che domani si concluderanno e saranno seguite dalla finale, che metterà in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia in questa specialità non ha ancora conquistato neppure una delle due possibili ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nel trap femminile Fiammetta Rossi va in finale col quinto punteggio : Nella quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lahti, in Finlandia, oggi si sono completate le qualifiche del trap femminile: l’Italia, che nella specialità ha già conquistato le due carte olimpiche, numero massimo consentito a Tokyo 2020, piazza nella finale del tardo pomeriggio con il quinto punteggio d’ingresso Fiammetta Rossi. Eliminate invece le altre due azzurre impegnate, ovvero Jessica Rossi e Silvana ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nel trap maschile Giovanni Pellielo sesto dopo 50 piattelli : Si aggrappa a Giovanni Pellielo l’Italia del trap maschile per sperare nella conquista di un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: nella quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lahti, in Finlandia, oggi sono andati in scena i primi cinquanta piattelli delle eliminatorie, che domani vedranno a terza serie e sabato infine gli ultimi 50 piattelli, con la finale a seguire. L’Italia infatti in questa specialità non ha ...