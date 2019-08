The Yakuza Remastered Collection è da oggi disponibile

Fonte : eurogamer

(Di martedì 20 agosto 2019) Kiryu è tornato, e non è mai stato così in forma. Appena annunciato durante la gamescom 2019, The, che include3,4 e5, è in arrivo su PlayStation®4, a partire da3,immediatamente per il download digitale con l'acquisto della raccolta su PlayStation Store.4 saràdal 29 ottobre 2019, mentre5 arriverà l'11 febbraio 2020. Questi due titoli saranno automaticamente sbloccati nel giorno di uscita per tutti coloro che avranno acquistato The.Una versione fisica di The, saràin quantità molto limitate a partire dall'11 febbrao 2020. È possibile già preordinare la versione fisica su questa pagina.Leggi altro...

