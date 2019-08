The Morning Show | il trailer della serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon

I trailer di The Morning Show - The Politician e Marvelous Mrs. Maisel 3 : The Morning Show, The Politician di Ryan Murphy e Marvelous Mrs. Maisel, i trailer delle tre serie dell’autunno in streaming. L’autunno, con l’arrivo dei servizi streaming di Apple e Disney, la platea di serie tv aumenterà. E mentre le reti in chiaro si preparano a lanciare le novità nella nuova stagione televisiva, lo stesso fanno i servizi streaming che ieri hanno rilasciato tre trailer di tre titoli molto attesi. Si tratta ...

Televisione nella televisione. La serie, la prima, che Apple ha voluto per il proprio servizio streaming non ha ambientazioni fantastiche né famiglie delle quali esplorare i lati più reconditi. Ha uno studio televisivo, a farne da fulcro. Intorno, tre figure principali.

The Morning Show - primo trailer per la serie Apple con Jennifer Aniston - Reese Witherspoon e Steve Carell : Apple ha rilasciato il primo teaser trailer dell'attesa serie originale della casa di Cupertino, The Morning Show. Il primo video non mostra i volti dei protagonisti, interpretati da un tris d'assi come Jennifer Aniston, Steve Carell e Reese Witherspoon, ma ci anticipa la natura della serie: un dietro le quinte di un programma televisivo.Dei tre protagonisti vediamo fotografie e poster e soprattutto nei sentiamo le voci in quelle che ...