TgBlog | l' edizione del 20 agosto 2019

TgBlog - l'edizione del 19 agosto 2019 : Si apre una nuova settimana con l'edizione di oggi, 19 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Tra queste, l'annuncio delle sei coppie che parteciperanno alla seconda edizione di Temptation Island Vip.Spazio, poi, alla scomparsa dell'ex direttrice del Tg2 Ida Colucci, con il messaggio di cordoglio da parte della Rai, ed a come la tv di Stato e La 7 seguiranno le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al ...

TgBlog - edizione del 18 agosto 2019 : In una domenica ancora piena di estate, di vacanze e di work in progress per la stagione tv 2019/20 ecco arrivare nuove succulente novità riguardanti Miss Italia. L'ottantesima edizione del concorso di bellezza oltre ad una giuria d'eccellenza ed un parterre di ex Miss storiche vedrà la partecipazione di ospiti del calibro di Ficarra e Picone e Marisa Laurito, tutto ciò secondo un nostro retroscena.A proposito di notizie lanciate dal nostro ...

TgBlog - edizione del 17 agosto 2019 : L'edizione del sabato di TgBlog parte dai funerali di Nadia Toffa celebrati ieri 16 agosto al duomo di Brescia. Tra gli interventi più importanti quello di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (NA) che nel ricordare la iena scomparsa pochi giorni fa ha detto: "E' entrata nel cuore di tutti perché è stata autentica, cocciuta, perseverante, tosta", mentre il papà del programma di Italia 1 Davide Parenti ne parla "come perdere un ...

TgBlog - l'edizione del 15 agosto 2019 : Anche a Ferragosto non mancano le notizie di cui parlare nell'edizione di oggi, 15 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con un'anteprima Blogo, ovvero le componenti della giuria tecnica della prossima edizione di Miss Italia, in onda su Raiuno con la conduzione di Alessandro Greco, e gli ospiti musicali.Spazio anche ad un'interessante intervista a Maria Sabato, costumista di numerosi programmi televisivi, che svela anche una ...

TgBlog - l'edizione del 14 agosto 2019 : Numerose notizie legate all'attualità nell'edizione di oggi, 14 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con la commemorazione ad un anno dal crollo del Ponte Morandi, mandata in onda dalla Rai, con una scelta stilistica relativa al minuto di silenzio molto apprezzata. Inoltre, si parla anche della programmazione in occasione di questo anniversario.Spazio anche per Nadia Toffa, con l'annuncio della data dei funerali, e ...

TgBlog - l'edizione del 13 agosto 2019 : E' un'edizione che si apre con la triste notizia della scomparsa di Nadia Toffa, quella di oggi, 13 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parla, infatti, del cordoglio de Le Iene, di cui la Toffa è stata inviata e conduttrice, ma anche dei personaggi del mondo dello spettacolo e le variazioni in palinsesto sulla reti Mediaset per ricordarla.Per quanto riguarda le altre notizie, invece, spazio alle dichiarazioni di Morgan, che ...

TgBlog - edizione dell'11 agosto 2019 : Il notiziario della domenica di TvBlog si apre all'insegna del cult e del Castello delle Cerimonie che riaprirà i battenti a partire dal 30 agosto su Real Time insieme alla famiglia Polese che ospiterà nuove bizzarre feste senza esclusione di trash.Dall'intrattenimento passiamo all'informazione: Remo Croci storico inviato di Quarto Grado lascia la trasmissione del venerdì sera di Rete 4 per tornare alle origini come inviato "per i telegiornali ...

TgBlog - edizione del 10 agosto 2019 : In apertura del notiziario di questo sabato 10 agosto apriremo parlando della serie Netflix sempre più cult La casa di carta. Arrivata alla terza serie, ecco un altro cross-over dopo lo speciale con Simona Ventura andato in onda a metà luglio su Rai 2. Si tratta della sigla cantata da Cristina d'Avena.Sempre a proposito di serie tv vi raccontiamo le novità della seconda stagione di The Rookie, in particolare dell'addio di Afton Williamson. Sullo ...

TgBlog - l'edizione del 7 agosto 2019 : E' davvero ricca l'edizione di oggi, 7 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Apriamo con una riflessione su La Vita in Diretta ed il suo futuro, ma anche con la promozione a conduttrice in studio di Simona Arrigoni nella versione estiva del programma.Spazio, poi, a due notizie di calcio, con la campagna anti pirateria della Lega Serie A e la voce secondo cui su Sky potrebbe aprire un canale Dazn per mandare in onda l'anticipo del ...

TgBlog - l'edizione del 6 agosto 2019 : Grande spazio soprattutto alle notizie provenienti dal mondo delle serie tv, nell'edizione di oggi, 6 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Prima, però, si apre con la programmazione Rai di oggi in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Domenico Modugno, per poi passare alla lettera scritta da Lucia Annunziata ai vertici della tv pubblica per spiegare perchè voglia a Mezz'Ora In Più un regista esterno alla Rai.Si parla anche della ...

TgBlog - l'edizione del 5 agosto 2019 : Un inizio settimana all'insegna dei retroscena e delle interviste, per l'edizione di oggi, 5 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con l'intervista a Claudio Cecchetto, che esprime la propria soddisfazione per la conduzione e direzione artistica di Amadeus al Festival di Sanremo 2020, di cui parliamo anche a proposito del DopoFestival, con le voci di una possibile conduzione di Alessandro Cattelan.Il retroscena, ...

TgBlog - l'edizione del 4 agosto 2019 : Una domenica di interviste e notizie, quella di oggi, 4 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con l'intervista esclusiva ad Amadeus, nominato da poco conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. Un'intervista in cui parla anche dei suoi altri progetti, in particolare Ora o Mai Più.Spazio poi al primo promo mandato in onda di Eurogames, il Giochi Senza Frontiere targato Mediaset, in onda a settembre con Ilary ...

TgBlog - edizione del 3 agosto 2019 : Naturalmente in primo piano c'è l'annuncio atteso da giorni rispetto alla conduzione e alla direzione artistica di Sanremo 2020. La kermesse canora giunta al traguardo dei 70 anni infatti sarà in mano ad Amadeus che avrà anche il compito di scegliere i big e quindi le canzoni che accederanno alla gara in onda dal 4 all'8 febbraio.Nella sua prima dichiarazione arrivata nella serata di ieri la soddisfazione del conduttore. A poca distanza ...

TgBlog - edizione dell'1 agosto 2019 : Il notiziario di TvBlog si apre all'insegna dei nostri retroscena. L'ottantennale di Miss Italia che dovrebbe vedere la luce su Rai 1 a Settembre con una speciale edizione 'Celebration' potrebbe essere condotta da Flavio Insinna che ritroveremo al timone de L'eredità il prossimo settembre.Parleremo di un nuovo scontro (verbale) avvenuto a Stasera Italia ad una settimana dalla violenta rissa fra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini e poi citeremo ...