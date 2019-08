Tennis | WTA New York 2019 | avanti Camila Giorgi e Katerina Siniakova | out Shuai Zhang

Tennis - WTA New York 2019 : Camila Giorgi al secondo turno - battuta agevolmente Margarita Gasparyan : Camila Giorgi passa senza alcun problema il primo turno del NYJTL Bronx Open, torneo WTA International sul cemento di New York, battendo col punteggio di 6-3 6-2 la russa Margarita Gasparyan in appena un’ora e 9 minuti di gioco. Nel primo set la 27enne marchigiana numero 58 del mondo vola sul 3-0 e poi sul 5-1 e servizio ma fallisce la prima opportunità di aggiudicarsi il parziale perdendo la battuta a 15, non la seconda sul 5-3 e porta a casa ...

Tennis - Ranking WTA (19 agosto) : Osaka al comando - gran balzo di Keys - Camila Giorgi 58^ : Naomi Osaka si conferma al comando del Ranking WTA, la giapponese svetta in testa alla classifica internazionale di Tennis con 6606 punti. La nipponica precede l’australiana Ashleigh Barty di 105 punti, non è lontana la ceca Karolina Pliskova (terza con 6315). La rumena Simona Halep si trova al quarto posto, l’ucraina Elina Svitolina è invece risalita in quinta piazza grazie a un balzo in avanti di due gradini ma la reginetta della ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : Madison Keys spezza in finale il sogno di Svetlana Kuznetsova : Si è appena conclusa la finalissima del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense non si chiude al meglio il gran torneo della wild card russa Svetlana Kuznetsova, sconfitta dalla testa di serie numero 16, Madison Keys, che si impone per 7-5 7-6 (5). La russa può recriminare, dato che in entrambe le partite va a servire per il set ma si fa sempre rimontare. La russa Svetlana Kuznetsova parte forte nel primo set: break ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati di sabato 17 agosto. Ashleigh Barty sconfitta - Naomi Osaka resta numero 1 del mondo : Disputate le semifinali del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense si chiude (per ora) la lotta per la vetta del ranking mondiale, dato che oggi la sconfitta dell’australiana Ashleigh Barty fa sì che lunedì la regina del Tennis femminile sia ancora la nipponica Naomi Osaka. La finalissima sarà tra la wild card russa Svetlana Kuznetsova e la testa di serie numero 16, Madison Keys. L’australiana Ashleigh ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 16 agosto. Si ritira Naomi Osaka - esce Karolina Pliskova : Ashleigh Barty può tornare numero uno al mondo : Giocati i quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense arriva ad un punto di svolta la lotta a tre per la vetta del ranking mondiale, dato che oggi si registrano il ritiro della nipponica Naomi Osaka, la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty e la sconfitta della ceca Karolina Pliskova. L’australiana Ashleigh Barty, numero 1 del seeding, batte in rimonta l’ellenica Maria Sakkari, ...

WTA Cincinnati – Ad Osaka il derby asiatico contro Hsieh : la Tennista giapponese ha bisogno del 3° set : Naomi Osaka supera gli ottavi di finale del WTA di Cincinnati: la tennista giapponese batte Su-Wei Hsieh in tre set Dopo l’esordio vincente, ma sofferto, contro Sasnovich, Naomi Osaka ha bisogno nuovamente di tre set per battere Su-Wei Hsieh (numero 30 WTA) e accedere ai quarti di finale del WTA di Cincinnati. La tennista giapponese, da lunedì scorso di nuovo numero 1 al mondo, ha vinto il derby asiatico battendo la collega cinese con il ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 15 agosto. Prosegue la lotta in vetta al ranking tra Naomi Osaka - Ashleigh Barty e Karolina Pliskova : Disputati gli ottavi di finale del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense Prosegue la lotta a tre per la vetta del ranking WTA, ancora raggiungibile dalla nipponica Naomi Osaka, dall’australiana Ashleigh Barty e dalla ceca Karolina Pliskova. L’australiana Ashleigh Barty, difende, almeno momentaneamente, il numero 2 WTA andando a battere in rimonta l’estone Anett Kontaveit, superata per 4-6 7-5 7-5, ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 14 agosto. Vincono Naomi Osaka - Ashleigh Barty e Karolina Pliskova : Completato nella notte italiana il secondo turno del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense si sono delineati gli ottavi di finale. Avanza la romena Simona Halep, che però deve rimontare la russa Ekaterina Alexandrova prima di imporsi per 3-6 7-5 6-4, così come deve fare nello scontro tra qualificate la svedese Rebecca Peterson per avere ragione della russa Veronika Kudermetova con lo score di 2-6 7-5 6-2. La ...

WTA Cincinnati – Kvitova sorpresa da Sakkari all’esordio : la Tennista greca trionfa al terzo set : Petra Kvitova sconfitta da Maria Sakkari all’esordio nel WTA di Cincinnati: la tennista ceca sconfitta al terzo set Dura appena 2 ore e 10 minuti di gioco il cammino di Petra Kvitova nel WTA di Cincinnati. La tennista ceca, attuale numero 6 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta dalla numero 33 al mondo Maria Sakkari. La tennista greca si è imposta in 3 set, vinti con il punteggio di 6-4 / 2-6 / 6-3.L'articolo WTA Cincinnati – ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 12 agosto. Avanti Venus Williams e Maria Sharapova - fuori Giorgi e Wozniacki : Completata nel cuore della notte italiana la prima giornata di gare del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense nei dodici incontri disputati si sono verificate già alcune eliminazioni eccellenti. Purtroppo per i colori azzurri esce l’unica italiana in gara, Camila Giorgi, battuta con un netto 6-3 6-0 dall’ellenica Maria Sakkari. Esce anche la danese Caroline Wozniacki, reduce da un periodo no, che viene ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : Camila Giorgi spazzata via in un’ora all’esordio da Maria Sakkari : Dura poco più di un’ora di gioco il torneo WTA Premier 5 di Cincinnati per Camila Giorgi: sul cemento outdoor statunitense l’azzurra viene battuta in appena 65 minuti di gioco dalla greca Maria Sakkari, che si impone nettamente con il punteggio di 6-3 6-0 ed affronterà al secondo turno la ceca Petra Kvitova, numero 6 del seeding. Nel primo set si assiste ad una serie di break e controbreak, che dura cinque giochi: la prima a spezzare ...

Tennis - Ranking WTA (12 agosto) : Naomi Osaka torna in vetta - Serena Williams n.8 - Camila Giori n.1 italiana : Cambia la vetta del Ranking WTA. La giapponese Naomi Osaka torna a comandare, grazie ai risultati emersi nella Rogers Cup a Toronto. La nipponica precede l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova, in una graduatoria molto corta. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova, l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Serena Williams, che finalista in Canada (costretta però al ritiro ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati delle semifinali. Serena Williams vince in rimonta ed affronterà Bianca Vanessa Andreescu : Decisa la finalissima del torneo WTA Premier 5 di Toronto: si affronteranno, sul cemento outdoor canadese, la padrona di casa Bianca Vanessa Andreescu e la statunitense Serena Williams, numero otto del seeding. In caso di successo la canadese ritoccherebbe il proprio best ranking fino al numero 14, mentre l’americana in ogni caso resterebbe all’ottavo posto delle classifiche. Andreescu supera, in una partita molto combattuta, ...