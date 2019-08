Tennis | gravissimo lutto per Amanda Anisimova | l’americana rinuncia agli US Open per la

Fonte : sportfair

(Di martedì 20 agosto 2019) L’americana ha deciso dire ai prossimi USa causa dell’improvvisa morte del padre, rinvenuto senza vita nella sua casa in Floridanon parteciperà ai prossimi US, lata americana infatti ha deciso di dare forfait dopo l’improvvisa morte del padre Konstantin, nonché suo allenatore. Lapresse Il corpo del genitore è stato ritrovato senza vita nella sua casa in Florida, ma non sono note ancora le cause del decesso. La notizia delladella 17enne è stata confermata dal suo agente ai microfoni di ESPN, sottolineando come lo shock subito non permette alla giocatrice americana di scendere in campo. Una notizia terribile che sconquassa l’estate dell’, già negativa di per sè per i risultati ottenuti in campo. L’ultimo sorriso per l’americana risale al Roland Garros, quando raggiunse le ...

luiginosacchini : @paolobertolucci @enricomariariva @TennisNewsTPN Questo è gravissimo per il Tennis che non ha nessun bisogno di Kyr… -