Temptation Island Vip | tra i protagonisti anche Serena Enardu ed Er Faina

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) La seconda edizione diVip scalda i motori: Alessia Marcuzzi ha svelato i nomi deidel reality che come sempre non mrà di regalare ai telespettatori numerosi colpi di scena. La speaker radiofonica Anna Pettinelli e il giovane fidanzato Stefano Macchi, Nathalie Caldonazzo e Andrea, l'ex tronista di Uomini e Donnecon il cantautore Pago, il più bello d'Italia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Ciro Petrone e Federica, la star del web Damiano, detto Ercon Sharon: questo il cast al completo, che non ha mancato di suscitare qualche polemica. Cast del reality al completo E' previsto per sabato 24 agosto l'inizio delle riprese diVip 2: i volti, più o meno noti, dello showbiz sono pronti per mettersi in gioco e soprattutto per mettere alla prova i loro sentimenti. E' stata la conduttrice, Alessia Marcuzzi, che ...

FrancoFranco92 : RT @Ri_Ghetto: Er Faina ufficialmente la persona che mi sta più sul cazzo al momento. Ha detto di avere sempre stimato Temptation Island AH… - clocchan : Che caduta in basso chiamare er faina a temptation island vip, questo non è trash ma un ignorante, omofobo, razzista e maschilista - infoitcultura : «Temptation Island vip», annunciate le coppie ed è già polemica per Er Faina -