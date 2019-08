Tariffe telefoniche | brutte sorprese | tutti gli aumenti dei prezzi

Aumentano i prezzi delle Tariffe telefoniche e Codacons minaccia un esposto : Le compagnie telefoniche Tim, Vodafone e Wind hanno annunciato un aumento delle tariffe ricaricabili, per tutta risposta il Codacons vuole presentare un esposto all’Antitrust. Da luglio aumenteranno i prezzi delle offerte per cellulari e telefoni fissi di almeno due o tre euro mensili. Nel mese di giugno sono partiti i rincari delle bollette, vittime soprattutto le offerte più economiche ricaricabili....Continua a leggere

Estate di rincari per le Tariffe telefoniche di Tim - Vodafone - Wind e Tre : I prossimi rinnovi degli abbonamenti mensili con le principali compagnie di telefonia mobile e fissa porteranno una pioggia di rincari. Mentre stanno già arrivando i primi avvisi delle rimodulazioni delle tariffe per i piani offerti, vediamo in dettaglio quali sono i costi e quali sono le offerte coinvolte per i diversi gestori. Tim Si comincia con Tim, che fino al 12 luglio applicherà un rincaro di 1,99 euro sulle sue offerte ricaricabili, ...