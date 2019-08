“Sulla Riviera Romagnola abbiamo aperto il primo lido per malati gravi Qui la disabilità

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) “A un certo punto ti rendi conto che la, qui dentro, non esiste più. Non ci fai più caso”. Debora Donati nel 2017 ha percorso insieme a suo marito Dario (malato di Sla) oltre 800 chilometri per raggiungere una spiaggia finalmente accessibile, in Puglia. “Eravamo partiti col nostro pulmino – racconta – per raggiungere un luogo adatto. Al ritorno, così, ci siamo chiesti perché non provarci anche sulla nostra splendida?”. Nasce così, nel luglio 2018, a Punta Marina Terme (in provincia di Ravenna) la prima spiaggia completamente accessibile dell’Emilia Romagna, anche ai. C’è chi arriva da Milano, chi da Brescia, Bergamo, chi dall’Ucraina, chi da Cremona e chi da Venezia. “I nostri ospiti vengono soprattutto dal Nord, considerando che siamo la prima delle (uniche) tre spiagge completamente accessibili in Italia: la prima nata in Puglia, ‘Io Posso’, e l’altra ...

