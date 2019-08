Su Italia 1 torna “Tiki Taka” | Pierluigi Pardo schiera il tridente Wanda Nara | Christian

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 20 agosto 2019) In vista dell’inizio della Serie A 2019/20, Mediaset mette a segno tre colpi per la squadra di “Tiki Taka”, il programma di approfondimento sportivo al via in prima serata, domenica 25 agosto su1. Il primo è il rinnovo di: la vulcanica showgirl e moglie-procuratrice di Mauro Icardi affiancherà il padrone di casa. Al loro fianco, per tutta la stagione,Vieri e Antonio Cassano. La sorpresa della settima edizione è la new entry Giorgia Venturi, grande appassionata di calcio e tennis, conosciuta al pubblico per la sua partecipazione all’ “Isola dei Famosi”. La 36enne era sbarcata in Honduras grazie a “Saranno isolani”, il reality web che dava la possibilità a quattro concorrenti non famosi di diventare naufraghi ufficiali della nuova edizione del programma. Dopo il reality Giorgia ha partecipato al ...

