Sport Mediaset | Dybala Psg | si continua a trattare Oggi la svolta?

Sport Mediaset : Icardi vuole rimanere all’Inter - ha chiesto e ottenuto la maglia numero 7 : Mentre il Napoli continua a cercare Maurito Icardi, Mauro Icardi non si fila nemmeno di striscio né il Napoli né tutto quel che anche vagamente somiglia alla squadra azzurra. A meno di clamorose svolte, De Laurentiis sembra indossare i panni di Adele H, la donna follemente innamorata – fino all’ossessione – del tenente Pinson. Ma siamo nel calciomercato, non in un film di Truffaut. Nel palleggiamento tra vita reale e vita ...

Sport Mediaset : salta Mandzukic al Bayern : Una brutta notizia per Fabio Paratici alle prese con le esigenze di smaltire gli esuberi della Juve sul mercato. Il Bayern ha detto di no al trasferimento di Mandzukic. La notizia la dà Sport Mediaset. Proprio Mandzukic è, tra gli attaccanti, quello che più ha fatto fatica, finora, ad adattarsi agli schemi di gioco di Sarri e anche quello più indietro nelle gerarchie dell’allenatore. La Juve ha provato a trasferirlo al Manchester United ma ...

Sportmediaset : Ecco i nuovi spogliatoi del San Paolo : Sportmediaset mostra i rendering dei nuovi spogliatoi del Napoli. I lavori rientrano sempre nella ristrutturazione del San Paolo per le Universiadi, insieme alla pista di aletica. Il progetto è stato approvato qualche giorno fa dal Comune di Napoli. Si tratta di “due grandi aree comunicanti (bagni e docce da un lato, quella per la riunione tecnica del pre-partita dall’altro) riunite in un unico ambiente dalle linee essenziali e ...

Sportmediaset : alla famiglia Icardi piace Roma (e anche l’offerta economica) : Mauro Icardi dà un ultimatum alla Juventus. Ai bianconeri ha fatto sapere che aspetterà fino all’inizio della prossima settimana, poi sceglierà il trasferimento nella Capitale. E’ quanto riporta Sportmediaset. L’argentino sarebbe stufo dell’aria che si respira nell’Inter e deciso ad andarsene. Inizialmente aveva fissato come deadline il 10 agosto, ma l’offerta della Juve non è arrivata. Troppo complesso ...

Sportmediaset : Icardi apre alla Roma. Possibile lo scambio con Dzeko : Secondo quanto scrive Sportmediaset, potrebbe concretizzarsi lo scambio Dzeko-Icardi. L’argentino di proprietà dell’Inter avrebbe infatti aperto ad un Possibile trasferimento alla Roma. Uno scenario di mercato che diventa sempre più probabile, scrive Sportmediaset. Da settimane i contatti tra i due club sono continui e con la cessione di Perisic al Bayern i nerazzurri sono pronti ad alzare l’offerta per l’attaccante ...

Calciomercato Juventus - clamoroso “Sportmediaset” : follia Paratici - Lukaku+Icardi! : Calciomercato Juventus- Come riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere a segno il clamoroso doppio colpo firmato Lukaku più Icardi. L’attaccante belga arriverebbe con uno scambio alla pari con Dybala, mentre Icardi sarà finanziato da altre tre cessioni. Lukaku avrebbe già dato il suo ok al possibile trasferimento […] More

“Sportmediaset” - clamoroso : follia Juve - Lukaku+Icardi : tutti i dettagli : LUKAKU ICARDI JuveNTUS- Un doppio affare di mercato pari alla follia più totale. La Juventus starebbe ragionando sulla possibilità di mettere a segno il doppio colpo offensivo targato Lukaku+Icardi. Un doppio affare clamoroso che potrebbe trovare conferma nel corso dei prossimi giorni. Di fatto, secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, Paratici potrebbe studiare il […] L'articolo “Sportmediaset”, ...

Sportmediaset – Neymar Juventus : non è finita - c’è solo un problema : Neymar Juventus – I tifosi bianconeri possono continuare a sognare; il brasiliano Neymar continua ad essere accostato da più parti alla Juventus. Ultimo aggiornamento in ordine di tempo, è quello che arriva da Sportmediaset. Secondo quanto riferito dalla redazione sportiva della tv di Cologno Monzese, la Juventus continua a sognare il colpo dell’anno. Neymar vuole […] More

Da domani 20 Luglio sarà online la nuova versione di Sportmediaset.it : Da domani, sabato 20 Luglio, sarà online la nuova versione di Sportmediaset.it, il sito di informazione sportiva le cui attività sono coordinate da Alberto Brandi. “Il 20 Luglio è una data significativa nella nostra storia – sostiene Brandi – e, cinquant’anni dopo l'allunaggio, rappresenta qualcosa di importante anche per il nostro piccolo universo. Lungi dal sentirci dei novelli Neil Armstrong...

Sportmediaset – Icardi-Napoli - spunta la data : pronta l’offerta di De Laurentiis : Mauro Icardi tra Juve, Napoli ed Inter Secondo quanto riportato dal portale di Sportmediaset, Mauro Icardi ha stabilito una data quella del 10 agosto, per attendere una risposta dalla Juventus se non dovesse esserci un accordo favorevole con il club, l’attaccante argentino si sentirà libero di andare altrove, che nel caso specifico significa Napoli. Ecco quanto si legge dal portale Ormai il futuro di Maurito ha questa tripartizione: la ...

Sportmediaset – Icardi aspetterà la Juve fino al 10 agosto - poi tratterà con il Napoli : Novità per quanto riguarda Mauro Icardi dalla redazione di Sportmediaset, Mauro Icardi attenderebbe la Juventus sino al 10 agosto. Sarebbero 3 però le alternative dell’argentino che avrebbe preso in considerazione il Napoli come seconda possibilità. Mentre l’anno sabbatico all’Inter sarebbe l’ultima dolorosa strada. Tra Icardi e la Juventus c’è un accordo sulla parola, stipulato nel famoso “patto di Ibiza” tra Fabio ...

Juventus - SportMediaset : 'Possibile scambio con l'Inter - Icardi a Torino e Kean a Milano' : l'Inter di Antonio Conte è pronta ad esordire nella prima amichevole estiva contro il Lugano: dirigenza e tifosi potranno osservare i primi acquisti, da Lazaro a Sensi fino ad arrivare a Barella. Come ufficializzato, la società di Suning non potrà contare su Mauro Icardi, che è ritornato a Milano in intesa con la società per motivi di recupero atletico, anche se alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato come questa decisione sia l'ennesima ...

Calciomercato Juventus - SportMediaset : 'Si è proposto Dani Alves' : Sono ore veramente molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta per chiudere la trattativa per l'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore di diciannove anni dell'Ajax. Il giovanissimo centrale dovrebbe essere acquistato per una cifra molto vicina ai settantacinque milioni di euro. Per lui sarebbe pronto un contratto di cinque anni da sette milioni e mezzo di euro a stagione, con possibilità ...

Sport Mediaset - la Juventus vorrebbe ufficializzare De Ligt entro domenica : La Juventus ha iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa, in attesa di partire per la tournée asiatica che la vedrà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Primi giorni di lavoro alla Juventus per Maurizio Sarri, che ha potuto accogliere anche i nuovo arrivi in bianconero, come Rabiot e Demiral. Si attende però anche l'ufficializzazione del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt, che ...