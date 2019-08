Softball | European Winners Cup 2019 | doppio successo di Forlì | domani caccia al

Fonte : oasport

(Di martedì 20 agosto 2019) Seconda giornata di gare dellaCup, in cui prosegue la marcia di, che nel gruppo A resta a punteggio pieno, sconfiggendo 7-0 le spagnole del Rivas e 9-1 le austriache del Vienna, mentre con una partita in meno ci sono le padrone di casa del Praga Eagles, le quali affronteranno proprio le romagnole nell’ultimo atto. Nel gruppo B vincono ancora le olandesi del Terrasvogels, per 4-2 sulla Nuova Zelanda, a sua volta giustiziera 10-9 delle russe del Mosca. Tutto facile invece per le Joudrs Praga, capaci di piegare 10-3 le serbe Aligators, ko anche contro le svizzere del Therwil Flyers per 9-12. Standing Pool A Forli (ITA) 1000 Eagles Praha (CZE) 1000 Rivas (ESP) 667 Vienna M-Stars (AUT) 333 Neunkirchen (GER) 250 Les Pharaons (FRA) 0 Standing Pool B Joudrs Praha (CZE) 1000 Terrasvogels (NED) 1000 New Zealand ISA (NZL) 667 Therwil Flyers (SUI) 333 Aligators ...

