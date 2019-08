Sofia morì a 4 anni di malaria a Trento | indagati altri tre dipendenti dell' ospedale di

Sfavillante unicità di Luciano De Crescenzo - miracolo umano tra bit - umorismo e filoSofia - morto lui chiudete Napoli : Luciano De Crescenzo, un vero mahatma partenopeo, una grande anima che, in contrapposizione al suo peso enorme, ha saputo invece volare leggera alla stregua di una melodia di Bovio, ovunque. Nelle case delle persone comuni, nelle finestre dei colti e nelle librerie e nei pensieri di tutti, nel mondo. Che settimana. La caduta di due titani in 48 ore, Camilleri e De Crescenzo ci lascia un po’ senza ossigeno, come in un incontro di Tekken alla ...

Addio a Luciano De Crescenzo - due grandi amori : Napoli e la filoSofia : Considerato "l'ingegnere filosofo", ultimo simbolo della cultura partenopea, De Crescenzo ha scritto oltre 50 libri, venduto oltre 18 milioni di copie nel mondo di cui 7 milioni solo in Italia. Le sue opere sono state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 Paesi