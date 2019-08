Sketch Artist di Kim Gordon è la svolta elettronica che anticipa l’album d’esordio

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 20 agosto 2019) La avevamo sentita mugugnare e fraseggiare sulle note della cover di I Wanna Be Your Dog di Iggy Pop e l'avevamo vista omaggiare Kurt Cobain con una versione esasperata di Aneurysm dei Nirvana, madi Kimsegna ladella storica bassista dei Sonic Youth, la band che dai primi anni '80 insegnò il noise-rock al mondo gettando le basi dell'attuale scena alternative e dell'indie. Della carriera solista di Kim avevamo avuto un assaggio nel 2016 con il singolo Murdered Out, maci dimostra che la cantautrice di Rochester sa rendersi disturbante anche quando si muove tra moog, pad, synth e percussioni elettroniche, perché quanto stiamo ascoltando è un singhiozzo sonoro che già conosciamo. Con questo singolo, Kimci prepara all'album No Home Record in uscita il 13 ottobre con la storica ...

