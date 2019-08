Skateboard | il World Rookie Tour sbarca a Bolzano! In palio i pass per le Finali di

Fonte : oasport

(Di martedì 20 agosto 2019) L’Italia è pronta per ospitare un grandissimo evento di, disciplina sempre più praticata e che sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la prima volta nella storia. A Bolzano, nel weekend del 24-25 agosto, andrà infatti in scena il South Tyrol SK8Fest: si tratta di una tappa delcioè una competizione pensata per permettere a nuovi potenziali talenti di cimentarsi con questa disciplina e di trovare il loro spazio. La manifestazione in terra atesina funge anche da qualificazione alledella prima storica edizione deling che andranno in scena a Lisbona (Portogallo) dal 13 al 15 settembre: chi salirà sul podio delle gare maschili e femminili avrà la possibilità di volare in terra lusitana per conquistare premi molto importanti. Oltre allo skatecontest, sarà possibile conoscere le varie “street ...

