Simona Ventura | Paola Ferrari disapprova il suo ritorno? “Non capisco”

Paola Ferrari su Simona Ventura a La Domenica Ventura : "È la più brava - ma come si a passare da Temptation Island Vip al calcio?" : Alla fine Paola Ferrari l'ha spuntata ed ha ottenuto la conduzione de La Domenica Sportiva, trasmissione dalla quale mancava dalla stagione 2003-2004. La giornalista di Rai Sport, in vista del debutto di Domenica prossima, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, tornando ancora una volta a criticare la collega Diletta Leotta:Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non ...

Simona Ventura si schiera a favore di Uomini e Donne : 'Io sono con voi' : Simona Ventura, nella giornata di venerdì 16 agosto, è intervenuta in difesa del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, nonostante da qualche mese abbia lasciato Mediaset per tornare ad essere uno dei volti di punta della Rai. L'ex moglie di Stefano Bettarini, che evidentemente è rimasta legata alla collega lombarda che le ha permesso di tornare alla televisione generalista dopo la parentesi a Sky, affidandole alcuni format targati ...

Ilary Blasi - Barbara D'Urso e Simona Ventura in bikini - è sfida social - foto : Un weekend di caldo, sole e bikini social per tre pezzi da novanta della tv italiana. Stiamo parlando di Ilary Blasi, Barbara D'Urso e Simona Ventura, che nel giro di poche ore hanno caricato sui rispettivi profili Instagram tre prove costume decisamente promosse."Deep", ha scritto la Blasi a corredo di un'immagine che ce la mostra meravigliosa sirenetta, mentre nuota nelle profondità del mare. "Oggi tutto il giorno... così...si...si.. si", ...

U&D - Simona Ventura difende la De Filippi : “Sono con voi!” : Simona Ventura scende in campo per difendere la redazione di Maria De Filippi dagli attacchi. Negli ultimi giorni Uomini e Donne è finito al centro di accese polemiche, con rivelazioni e gossip che hanno gettato nel caos lo show. Tutto è iniziato a causa di uno scontro fra Teresa Cilia, ex tronista del programma, e Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione. La modella siciliana nelle Stories di Instagram ha svelato che suo marito Salvatore ...

Uomini e Donne - anche Rudy Zerbi e Simona Ventura scendono in campo per difendere il programma : In un articolo pubblicato durante la giornata di Ferragosto, noi di TvBlog vi abbiamo riassunto il caos creatosi attorno a Uomini e Donne durante le ultime settimane.Mai come in questo periodo, infatti, il programma pomeridiano di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda a settembre, si era ritrovato sotto attacco, in quest'occasione, da alcuni ex partecipanti della trasmissione, un attacco che ha richiesto anche un ...

Uomini e Donne caos - anche Simona Ventura si schiera. Fan : “Non sai” : Uomini e Donne nel caos: anche Simona Ventura si schiera, ma i fan non ci stanno Uomini e Donne non è mai stato così tanto sotto attacco. Nella giornata di ieri il programma è addirittura uscito con un comunicato stampa per difendere l’operato della sua redazione, cercando di mettere a tacere le numerose critiche piovute […] L'articolo Uomini e Donne caos, anche Simona Ventura si schiera. Fan: “Non sai” proviene da Gossip ...

Belen e Stefano di nuovo insieme : il gesto segreto di Simona Ventura : Il gesto di Simona Ventura dopo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano Simona Ventura ha sempre creduto in Belen Rodriguez. È stata lei a lanciare la sua carriera all’Isola dei Famosi 2008 e successivamente ha instaurato con l’argentina un rapporto di stima e affetto vero, sicuramente difficile da trovare nel mondo dello spettacolo. […] L'articolo Belen e Stefano di nuovo insieme: il gesto segreto di Simona Ventura proviene ...

Simona Ventura - famiglia allargata a Rimini : “Sogno di una notte d’estate” scrive Simona Ventura postando lo scatto che la ritrae nell’hotel di Rimini dove trascorre le vacanze insieme ai due dei tre figli, Caterina e Giacomo, al compagno Giovanni Terzi, al figlio di lui Giulio Antonio, alla sorella Sara e al nipotino Enea. Tra scatti in bikini e dediche d’amore, Terzi scrive: “Sarà la stessa spiaggia ma l’orizzonte è sicuramente diverso. Quest’anno una vacanza ...

Dedica A te alla figlia adottiva : Simona Ventura emoziona il web : La conduttrice di The Voice of Italy ha commosso il web, pubblicando alcune foto che la ritraggono insieme ai figli Giacomo e Caterina. La conduttrice dell'ultima edizione di The Voice of Italy, Simona Ventura, ha pubblicato alcune foto che la ritraggono insieme ai figli Giacomo e Caterina, fratelli di Niccolò. Il volto Rai ha avuto i due figli maschi dalla sua relazione con Stefano Bettarini e la figlia Caterina mediante un'adozione. Negli ...

Simona Ventura emoziona : la bellissima dedica ai figli : Simona Ventura emoziona tutti: ecco la bellissima dedica che ha fatto ai suoi adoratissimi figli Estate d’oro per la nostra Simona Ventura che in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze accanto al suo amore Giovanni Terzi e ai suoi figli. Non ne è mai stato fatto un mistero di quanto l’amata conduttrice sia legata […] L'articolo Simona Ventura emoziona: la bellissima dedica ai figli proviene da Gossip e Tv.

Programmi Rai Sport su Rai2 : Simona Ventura la domenica mattina - Varriale a Novantesimo minuto : Nelle prossime settimane, con l'inizio della nuova stagione televisiva, cominceranno anche le trasmissioni Sportive. Per quanto riguarda la Rai, ci sarà, a livello di conduzioni, un rimescolamento delle carte abbastanza importante. Su Rai2 la principale novità sarà rappresentata dal ritorno di Simona Ventura, il cui nuovo programma dal titolo La domenica Ventura, andrà in onda dalle 12 alle 13, provando a far coesistere intrattenimento e ...

Simona Ventura torna a parlare di calcio in tv : Simona Ventura torna al calcio l’annuncio sui social di “Domenica Ventura”. Dopo “Quelli che il calcio”, la Ventura torna a condurre un programma sportivo domenicale che andrà in onda su Rai 2. Per Simona Ventura la prossima stagione televisiva sarà ricca di impegni. Per lei, che è stata al timone di Quelli che il calcio, per circa dieci anni il ritorno alla conduzione della domenica sportiva è un ritorno in grande stile. ...

Simona Ventura senza trucco : semplicemente stupenda : Bella, ma soprattutto coraggiosa e sicura di sè: Simona Ventura è un esempio per tantissime donne, anche quando si tratta di mostrarsi senza trucco. La conduttrice a 54 anni è strepitosa, soprattutto senza un filo di make up. La prova su Instagram, dove Super Simo ha postato un selfie in cui appare al naturale ed è semplicemente stupenda. “Blonde fierce” ha scritto semplicemente la presentatrice, pubblicando uno scatto in cui ...

Simona Ventura - dichiarazione d'amore social a Giovanni Terzi : Un'estate di vero amore, quella vissuta da Simona Ventura. La ritrovata conduttrice Rai ha affidato ai social un tenerissimo messaggio nei confronti di Giovanni Terzi, suo nuovo compagno da diversi mesi. “Un altro capitolo, un altro tassello di un mosaico meraviglioso che è la nostra vita insieme. With love”, ha scritto super Simo, scatenando la dolce reazione di Terzi. “Con te nulla mi fa paura amore mio”. "Dove c’è il tuo sguardo la’ ci sarà ...