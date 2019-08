SIM gratuita e primo mese incluso con Vodafone Special da 4 | 99 euro e call center

Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero saranno disponibili gratuitamente la pros SIM a settimana su Epic Games Store : Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero : Road to Eden sono i prossimi giochi gratuiti attraverso Epic Games Store .Dal 15 al 22 agosto potrete riscattare gratuitamente Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero dallo Store di Epic . Hyper Light Drifter di Heart Machine è un eccellente gioco di ruolo d'azione-avventura sulla scia dei classici a 16 bit, con una meccanica modernizzata. Il gioco è stato finanziato con successo tramite Kickstarter e ha ...

Moonlighter e This War of Mine saranno disponibili gratuitamente su Epic Games Store la prosSIMa settimana : Anche se Limbo di Playdead è attualmente l'ultimo gioco per PC gratuito su Epic Games Store, la prossima settimana arriveranno due giochi gratuiti. Si tratta di Moonlighter e This War of Mine, che saranno gratis il ​​25 luglio tramite il negozio. Moonlighter di Digital Sun combina l'esplorazione di dungeon in stile Zelda con grafica pixel e vendita di oggetti. Nei dungeon combatterete contro tutti i tipi di nemici, potrete ...